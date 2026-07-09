La polémica en el primer gol de Francia que el VAR no revisó y la TV no repitió: ¿hubo mano?
El partido quedó envuelto en una feroz polémica global por una clara infracción de Rabiot en el inicio de la jugada que abrió el marcador.
El Boston Stadium fue el escenario del primer veredicto de los cuartos de final del Mundial 2026, dejando a Francia como el primer clasificado a las semifinales del torneo, un triunfo que quedó envuelto por una polémica en la apertura del marcador.
El festejo del conjunto europeo se vio inmediatamente salpicado por una ola de indignación internacional. Lo que debió ser una tarde de puro análisis futbolístico se transformó en una polémica reglamentario debido a una grosera falta que el VAR omitió y que la transmisión oficial de la FIFA decidió no volver a mostrar.
La gran polémica de la jornada ocurrió en el inicio de la jugada que terminó rompiendo el cero en favor de los dirigidos por Didier Deschamps.
Todo nació en los pies de Adrien Rabiot, quien dominó el balón acomodándolo presuntamente con su mano para sacar ventaja en la marca. La secuencia continuó a pura velocidad y terminó en la red gracias a una definición letal de Kylian Mbappé. A pesar de las airadas protestas de todo el equipo marroquí, el árbitro argentino Facundo Tello convalidó el gol sin dudarlo.
La polémica en Francia vs. Marruecos, sin intervención del VAR ni repetición
Lo que verdaderamente encendió las alarmas y transformó el fallo en un escándalo de proporciones mayores fue el llamativo manejo de las imágenes por parte de la organización.
Mientras en las tribunas y en los bancos de suplentes se reclamaba la evidente infracción, el VAR liderado por los jueces tecnológicos nunca llamó al árbitro principal para revisar la acción en la pantalla.
Para colmo de males, y en una decisión que alimentó todo tipo de teorías sobre el cuidado de los intereses de las potencias, la transmisión oficial de la FIFA evitó repetir la jugada.
En lugar de mostrar el inicio del avance donde se producía el contacto ilícito de Rabiot, los directores de cámaras congelaron los replays únicamente desde que Mbappé tomaba contacto con la pelota.
Como era de esperarse en la era digital, el blindaje televisivo no fue suficiente para contener la bronca de los fanáticos. En cuestión de minutos, las redes sociales —con X (ex Twitter) a la cabeza— se inundaron de videos caseros tomados por los hinchas desde las tribunas y capturas de transmisiones alternativas que dejaban en evidencia la trampa.
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