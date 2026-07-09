La polémica en el primer gol de Francia que el VAR no revisó y la TV no repitió: ¿hubo mano?

Mientras en las tribunas y en los bancos de suplentes se reclamaba la evidente infracción, el VAR liderado por los jueces tecnológicos nunca llamó al árbitro principal para revisar la acción en la pantalla.

Para colmo de males, y en una decisión que alimentó todo tipo de teorías sobre el cuidado de los intereses de las potencias, la transmisión oficial de la FIFA evitó repetir la jugada.

Mano de Rabiot en el primer gol de Mbappe, Gracias Infantino pic.twitter.com/TcXfZZLW49 — Grizi (@grizinhofn) July 9, 2026

En lugar de mostrar el inicio del avance donde se producía el contacto ilícito de Rabiot, los directores de cámaras congelaron los replays únicamente desde que Mbappé tomaba contacto con la pelota.

Como era de esperarse en la era digital, el blindaje televisivo no fue suficiente para contener la bronca de los fanáticos. En cuestión de minutos, las redes sociales —con X (ex Twitter) a la cabeza— se inundaron de videos caseros tomados por los hinchas desde las tribunas y capturas de transmisiones alternativas que dejaban en evidencia la trampa.