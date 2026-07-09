Alerta en Francia: qué le pasó a Kylian Mbappé y por qué pidió el cambio

La tranquilidad definitiva llegó directo durante las celebraciones del plantel francés, cuando todavía en el campo de juego se pudo observar a Mbappé caminando con total normalidad, sin renguear y hasta saltando de manera eufórica junto a sus compañeros en el centro del vestuario.

Aunque las imágenes festivas demostraron que el tobillo del atacante respondió bien al dolor y descartarían una lesión ósea o de gravedad extrema, el cuerpo médico de Didier Deschamps seguramente seguirá de cerca su evolución en las próximas 48 horas.

Todo indica que la rápida colocación de hielo evitó que la zona se inflamara de más tras el fuerte traumatismo propinado por Diop. Con el susto ya digerido, Francia respira aliviada: su máxima figura terminó golpeada, pero el sueño de la final sigue marchando con el "10" de pie.