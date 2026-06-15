Mundial 2026: la selección de Uruguay sufrió pero rescató un valioso empate frente a Arabia Saudita

El gol árabe: La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con una anotación del defensa Al Amri, tras un rebote que dio el portero Fernando Muslera.

Los cambios de Bielsa: Consciente del juego intrascendente del equipo, el entrenador Marcelo Bielsa dispuso el ingreso de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria por Darwin Núñez y Matías Viña para el inicio del segundo tiempo.

El empate salvador: A los 80 minutos del encuentro, Maxi Araújo empalmó un remate cruzado de zurda a media altura que se le coló al portero Mohammed Al Owais y selló el agónico empate charrúa.