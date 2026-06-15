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Mundial 2026: la selección de Uruguay sufrió pero rescató un valioso empate frente a Arabia Saudita
La selección de Uruguay rescató un agónico empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el esperado debut mundialista. Maxi Araújo salvó a la Celeste en Miami.
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Formación de Uruguay y Arabia Saudita
En un partido muy parejo y lleno de tensión, la selección de Uruguay logró rescatar este lunes en Miami un valioso empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el inicio del certamen. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa tuvo que reaccionar para no perder en su esperado debut en el Mundial 2026.
El minuto a minuto de Uruguay y Arabia Saudita
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El gol árabe: La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con una anotación del defensa Al Amri, tras un rebote que dio el portero Fernando Muslera.
Los cambios de Bielsa: Consciente del juego intrascendente del equipo, el entrenador Marcelo Bielsa dispuso el ingreso de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria por Darwin Núñez y Matías Viña para el inicio del segundo tiempo.
El empate salvador: A los 80 minutos del encuentro, Maxi Araújo empalmó un remate cruzado de zurda a media altura que se le coló al portero Mohammed Al Owais y selló el agónico empate charrúa.
Próxima fecha: En la segunda jornada del Grupo H del Mundial, Uruguay se medirá ante Cabo Verde el próximo 21 de junio, mientras que Arabia Saudita chocará frente a la selección de España.
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