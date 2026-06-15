Mundial 2026: FIFA investiga al árbitro Shaun Evans por un gesto vinculado al supremacismo blanco

La decisión que debe tomar la FIFA

Por el momento, no adoptaron ninguna sanción y decidieron avanzar con una investigación para determinar qué ocurrió antes de tomar una resolución.

La apertura del expediente indica que el organismo no descarta ninguna hipótesis y busca analizar el contexto completo del episodio. El caso adquiere especial relevancia porque el Mundial se desarrolla en un escenario donde las cuestiones vinculadas a la discriminación y el racismo ocupan un lugar central dentro de las políticas impulsadas por la FIFA en los últimos años.

La resolución podría ir desde el cierre de la investigación sin consecuencias disciplinarias hasta una eventual exclusión del árbitro del certamen. Se espera que la decisión se conozca en los próximos días.