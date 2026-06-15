Mundial 2026: FIFA investiga al árbitro Shaun Evans por un gesto vinculado al supremacismo blanco
Una organización que trabaja junto a la FIFA contra la discriminación consideró que el australiano realizó un símbolo asociado a grupos neonazis.
La FIFA abrió una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans luego de que una organización vinculada a la lucha contra la discriminación denunciara que realizó un gesto asociado al supremacismo blanco antes del partido entre Alemania y Curazao por el Mundial 2026.
La denuncia fue impulsada por Fare Network, entidad que colabora con la FIFA en la prevención del racismo y otras formas de discriminación en el fútbol, el gesto captado por las cámaras constituye un símbolo utilizado por grupos neonazis y supremacistas blancos, por lo que reclamó la expulsión inmediata del juez del torneo.
Por su parte, desde el entorno de Evans rechazaron la acusación y sostuvieron que existen otras interpretaciones posibles sobre lo ocurrido.
Una de las versiones señala que el árbitro simplemente se estaba rascando el pulgar con los dedos, sin intención de transmitir ningún mensaje. Otra explicación apunta al denominado "juego del círculo", una broma popular que consiste en formar un círculo con los dedos e intentar que otra persona lo mire, una práctica que, según quienes lo defienden, no tiene connotaciones políticas ni ideológicas.
Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un intenso debate en redes sociales sobre el significado real del gesto y el contexto en el que fue realizado.
La decisión que debe tomar la FIFA
Por el momento, no adoptaron ninguna sanción y decidieron avanzar con una investigación para determinar qué ocurrió antes de tomar una resolución.
La apertura del expediente indica que el organismo no descarta ninguna hipótesis y busca analizar el contexto completo del episodio. El caso adquiere especial relevancia porque el Mundial se desarrolla en un escenario donde las cuestiones vinculadas a la discriminación y el racismo ocupan un lugar central dentro de las políticas impulsadas por la FIFA en los últimos años.
La resolución podría ir desde el cierre de la investigación sin consecuencias disciplinarias hasta una eventual exclusión del árbitro del certamen. Se espera que la decisión se conozca en los próximos días.
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