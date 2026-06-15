"Amigo del fútbol": la emoción de Lionel Scaloni por la pregunta de un excompañero y emblemático goleador
Un reconocido exfutbolista participó de la conferencia de prensa del DT de la Selección Argentina, y ambos terminaron emocionados.
Un momento de profunda emoción y nostalgia se vivió este lunes durante la conferencia de prensa oficial que brindó Lionel Scaloni en la antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, cuando el entrenador fue sorprendido por una pregunta de un excompañero, quien cubre el torneo como parte del equipo periodístico de DSports.
El ida y vuelta dejó de lado por unos minutos el riguroso análisis táctico del debut mundialista debido a una curiosa distracción del director técnico. En un principio, Scaloni pareció no reconocer la silueta del histórico goleador debido a la disposición del salón de prensa: se trató de Martín Palermo, con quien compartió vestuario en Estudiantes de La Plata.
"Martín, ¿estabas acá desde que empezó?", se mostró sorprendido el de Pujato. Y "Titán", explicó y luego hizo su pregunta: "Sí, es que la luz me tapaba. No te hablo como periodista sino como compañero que fuimos en Estudiantes. ¿Si te imaginabas esto?".
La emoción de Lionel Scaloni y el recuerdo de los inicios junto a Martín Palermo
Visiblemente conmovido por la presencia de su excompañero, con quien compartió plantel en Estudiantes de La Plata a mediados de la década del 90, Scaloni se tomó el tiempo para dedicarle un afectuoso mensaje lleno de gratitud y reconocimiento.
"Qué me voy a imaginar. Qué alegría verte. Me emociona porque vivimos muchas cosas fuertes juntos. Y él también se emociona. Él se comportó muy bien conmigo. Antes de la época linda en Estudiantes, estuve meses sin jugar y él me abrió la puerta. Es un amigo del fútbol. Te aprecio mucho, Martín. Gracias por estar", expresó un emocionado entrenador.
Hacia el final de su respuesta, el técnico santafesino aprovechó la complicidad con el "Titán" para graficar las presiones que acarrea su cargo en la previa de una nueva cita máxima. "Sabés lo duro que es esto. Sabés lo lindo que es pero lo duro. Y con mucho respeto, mucha ilusión por comenzar un nuevo campeonato del mundo", sostuvo.
Una vez finalizada la rueda de prensa formal y apagadas las cámaras principales, ambos protagonistas se buscaron en el recinto para fundirse en un cálido y prolongado abrazo, regalando una de las postales más humanas y emotivas en el inicio de la Copa del Mundo.
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