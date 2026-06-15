"Amigo del fútbol": la emoción de Lionel Scaloni por la pregunta de un excompañero y emblemático goleador

La emoción de Lionel Scaloni y el recuerdo de los inicios junto a Martín Palermo

Visiblemente conmovido por la presencia de su excompañero, con quien compartió plantel en Estudiantes de La Plata a mediados de la década del 90, Scaloni se tomó el tiempo para dedicarle un afectuoso mensaje lleno de gratitud y reconocimiento.

"Qué me voy a imaginar. Qué alegría verte. Me emociona porque vivimos muchas cosas fuertes juntos. Y él también se emociona. Él se comportó muy bien conmigo. Antes de la época linda en Estudiantes, estuve meses sin jugar y él me abrió la puerta. Es un amigo del fútbol. Te aprecio mucho, Martín. Gracias por estar", expresó un emocionado entrenador.

Hacia el final de su respuesta, el técnico santafesino aprovechó la complicidad con el "Titán" para graficar las presiones que acarrea su cargo en la previa de una nueva cita máxima. "Sabés lo duro que es esto. Sabés lo lindo que es pero lo duro. Y con mucho respeto, mucha ilusión por comenzar un nuevo campeonato del mundo", sostuvo.

Una vez finalizada la rueda de prensa formal y apagadas las cámaras principales, ambos protagonistas se buscaron en el recinto para fundirse en un cálido y prolongado abrazo, regalando una de las postales más humanas y emotivas en el inicio de la Copa del Mundo.