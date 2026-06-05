Mundial 2026: lo que se sabe sobre las cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de Uruguay

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita. Luego, el 21 de junio, se medirá con Cabo Verde y cerrará su participación en el Grupo H ante España, en Guadalajara.

En la previa a la cita más importantes del fútbol, la Selección uruguaya no pudo disputar amistosos en las fechas FIFA recientes. Según explicó el propio Bielsa, la dificultad estuvo en la falta de rivales disponibles para concretar esos encuentros de preparación.