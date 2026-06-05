Mundial 2026: lo que se sabe sobre las cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de Uruguay
Estas estrellas aparecieron en el video de presentación de los 26 futbolistas convocados por Bielsa para la Copa del Mundo.
La presentación de los 26 convocados de Uruguay rumbo al Mundial 2026 quedó envuelta en una inédita polémica luego de que un detalle en el escudo de la camiseta tradicional llamara la atención en el video oficial. La aparición de una estrella adicional respecto al diseño habitual encendió el debate en redes sociales y generó diversas interpretaciones sobre su significado.
La situación reavivó, además, la histórica discusión sobre la cantidad de estrellas que representa a la Selección uruguaya, teniendo en cuenta que desde la FIFA se establece el reconocimiento de dos títulos mundiales oficiales, pese a que el escudo del país mantiene cuatro estrellas generando un gran debate a lo largo del tiempo.
Ante la repercusión, el director del rodaje, Diego Robino, explicó lo sucedido en diálogo con el streaming "Dopamina". Allí aseguró que el detalle no fue intencional, ya que la imagen corresponde a un “tracking point”, una marca utilizada en edición para seguir el movimiento de objetos en pantalla. “Es algo que se coloca para poder hacer el seguimiento en postproducción y que no fue eliminado en la versión final del video”, explicó.
Cuándo juega Uruguay en el Mundial
El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A. Uruguay, en cambio, hará su estreno algunos días más tarde.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita. Luego, el 21 de junio, se medirá con Cabo Verde y cerrará su participación en el Grupo H ante España, en Guadalajara.
En la previa a la cita más importantes del fútbol, la Selección uruguaya no pudo disputar amistosos en las fechas FIFA recientes. Según explicó el propio Bielsa, la dificultad estuvo en la falta de rivales disponibles para concretar esos encuentros de preparación.
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