Cambios en la lista de la Selección: Nicolás González quedó afuera por lesión

https://twitter.com/Argentina/status/1593315253227487233 #SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022

El ex jugador de Argentinos Juniors, hoy en Fiorentina (Italia) acarreaba problemas físicos, al punto de que no participó del amistoso de ayer ante Emiratos Árabes.

Este jueves, en el primer ensayo del plantel en Qatar University sufrió una nueva dolencia que terminó por defibir su suerte.

Ya luego del 5-0 en Abu Dhabi, Scaloni había advertido que varios de los jugadores que integran el plantel llegaban tocados a la Copa del Mundo y no había descartado que pudiera haber cambios en la lista de 26. “Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”, había adelantado Scaloni tras el último amistoso jugado antes del debut ante Arabia Saudita.

Nicolás González.jpg

La ausencia por lesión de González se sumó a la baja importante en el mediocampo de Giovani Lo Celso, quien padeció el desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Por su parte, Ángel Correa se encuentra de vacaciones junto con sus hermanas, según posteó en las últimas horas en su perfil de Instagram, y era uno de los cuatro nombres de la reserva que dejó Lionel Scaloni junto con Facundo Medina, Juan Musso y Thiago Almada.

¿Hasta cuándo se pueden hacer cambios en la lista?

Las selecciones cuentan con la potestad de variar su lista de 26 jugadores hasta al menos 24 horas antes "en caso de lesión o enfermedad grave", explicó el reglamento de la FIFA. Y además agrega: "Los sustitutos no tendrán que estar incluidos obligatoriamente en la lista provisional”.

“Una vez recibido y aceptado un examen médico detallado y por escrito en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el jefe de los servicios médicos de la FIFA, expedirá un certificado confirmando que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe”, establece el documento.

angel correa

Más tocados

En la jornada de este jueves, el seleccionado argentino se entrenó por primera vez en las instalaciones de la Universidad de Qatar y además sumó una nueva preocupación con Joaquín Correa por una molestia en la rodilla izquierda.

En la primera jornada de trabajo en las instalaciones del "bunker" elegido para alojarse durante el Mundial, el cuerpo técnico de Scaloni sumó una nueva preocupación por el estado físico del delantero Joaquín Correa.

El "Tucu" fue suplente en el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos pero ingresó en el entretiempo y fue el encargado de sellar la goleada con el quinto tanto.

En las primeras horas en Doha, el jugador de Inter, de Italia, reportó una molestia en la rodilla izquierda y se sumó a los casos de Marcos Acuña y Nicolás González.

Marcos Acuña

La dolencia de Correa coincide con la que sufrió a principios de octubre en un partido contra Barcelona, por Liga de Campeones, y lo dejó afuera de dos partidos del equipo italiano.

Correa estuvo con los kinesiólogos en el inicio de la jornada y luego completó algunos ejercicios en el gimnasio.

Junto a él estuvieron, entre otros, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Nicolás Otamendi, quienes también sumaron minutos en Abu Dhabi.

En el parte se informó que los futbolistas comenzaron la jornada en el gimnasio y luego pasaron al campo de juego para continuar la actividad bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín.

Luego, con el cuerpo técnico de Scaloni realizaron ejercicios de coordinación y velocidad y terminaron con trabajos tácticos.

El seleccionado tendrá dos canchas a disposición con iluminación artificial ya que todos los entrenamientos serán en turno vespertino por las altas temperaturas que todavía se registran en el invierno qatarí.

El otro tema que preocupa a Scaloni es la situación del "Huevo" Acuña, quien arrastra una pubalgia que lo tiene a maltraer.

El "Huevo" disputó los primeros 45 minutos en el último amistoso pero luego fue reemplazado.