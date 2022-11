Mundial de Qatar 2022: frase de Mourinho sobre Dybala que alarma

Dybala está haciendo todo lo que está a su alcance para estar presente con la Albiceleste sin embargo, el entrenador del equipo italiano habló sobre la posibilidad de tenerlo este fin de semana: "No lo sé, difícil de decir", afirmó en conferencia de prensa. Y añadió: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial ".

"Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido”, afirmó Mourinho. Y sentenció: "Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

EL PANORAMA DE DYBALA Y LA LISTA

Argentina debutará en Qatar 2022 contra Arabia Saudita el 22 de noviembre por el Grupo C, que completan México y Polonia. El DT de la Argentina, Lionel Scaloni, tenía previsto dar a conocer la lista este sábado, pero finalmente lo hará la próxima semana.

"Como estamos teniendo algunos problemas con los jugadores, lo haré unos días después porque queremos estar completamente seguros de que podremos contar con ellos y que estarán en condiciones de jugar", dijo, en alusión a Dybala y los jugadores de Juventus (Ángel Di María y Leandro Paredes), que también se vienen recuperando de sus lesiones respectivas.