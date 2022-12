Karim Benzema dice estar "motivado" y crece la especulación sobre su participación en la final

Benzema sufrió un desgarro en el muslo izquierdo el 19 de noviembre, un día antes del inicio del Mundial, y el entrenador Didier Deschamps lo descartó, aunque no lo reemplazó en la lista de buena fe .

Tras un mes de recuperación y puesta a punto, el delantero francés se mostró en un amistoso del Real Madrid, con la cinta de capitán puesta. Y en una de las últimas publicaciones también se lució haciendo ejercicios aeróbicos en el gimnasio. “Motivación”, escribió.

Desde el sábado pasado que entrena a la par de sus compañeros merengues, aunque esto no signifique que esté en condiciones físicas para competir y, mucho menos, en final del mundo.

https://twitter.com/TyCSports/status/1603392689424289793 La CONTUNDENTE respuesta de Deschamps cuando le consultaron sobre Benzema. pic.twitter.com/zIZHVc8J4I — TyC Sports (@TyCSports) December 15, 2022

Al no eliminarlo de la lista quedó abierta la posibilidad de una citación de último momento pero Deschamps culminó con los rumores al referirse al tema días atrás: "Sobre Benzema, no sé quién dijo que podría volver a Qatar, tengo 24 jugadores aquí y no me encargo de los que no están como Presnel Kimpembe o Didier Pogba”.

Benzema mostró su desolación en un mensaje de Instagram cuando se confirmó su baja: “En mi vida nunca me he rendido pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre he hecho. La razón me dice que deje mi puesto a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran Mundial”.