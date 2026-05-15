"Lo están apretando": Ignacio Malcorra fue a encarar a Gustavo López a la puerta de la radio
El futbolista de Independiente se acercó hasta Radio La Red para encarar al periodista quien había lanzado críticas tras la eliminación ante Rosario Central.
La eliminación de Independiente ante Rosario Central sumó un capítulo extrafutbolístico de máxima tensión fuera de los estadios. El mediocampista Ignacio Malcorra, se presentó este viernes en la puerta de Radio La Red para encarar personalmente al periodista Gustavo López, disconforme con los análisis que cuestionaban su entrega en el partido.
El enojo del futbolista se desató a raíz de los comentarios editoriales de López tras el partido. Al jugador le recriminan una jugada clave en la que tuvo una chance clara para anotar y definió de manera defectuosa.
En los medios y las redes sociales se instaló una polémica sospecha debido a que, hasta el torneo pasado, Malcorra vestía justamente la camiseta de Rosario Central, el verdugo del club de Avellaneda.
Relato en vivo del "apriete" de Ignacio Malcorra a Gustavo López
Si bien hasta el momento no trascendieron imágenes de video del tenso cruce en la vía pública, la secuencia quedó registrada de una manera insólita: a través de la transmisión de YouTube de la propia radio, mientras su colega Marcelo Palacios relataba lo que veía desde la ventana.
Aunque Palacios prefirió resguardar la identidad del futbolista en ese instante, el portal Doble Amarilla confirmó minutos después que se trataba de Malcorra.
El periodista describió la escena con evidente preocupación: "A López lo están apretando. Algo está pasando. Lo apretaron a López en la puerta de la radio", comentaba el condutor al aire mientras observaba el tumulto en la calle, mientras que un compañero agregó: "Alguien lo está cuestionando. Está la gente de seguridad"
El episodio no pasó a mayores gracias al rápido accionar del personal de seguridad de la emisora, que se interpuso entre el volante de Independiente y el conductor para calmar los ánimos. El hecho expone una vez más el clima de extrema susceptibilidad que rodea al fútbol argentino en las instancias decisivas del campeonato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario