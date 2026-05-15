"Lo están apretando": Ignacio Malcorra fue a encarar a Gustavo López a la puerta de la radio

Relato en vivo del "apriete" de Ignacio Malcorra a Gustavo López

Si bien hasta el momento no trascendieron imágenes de video del tenso cruce en la vía pública, la secuencia quedó registrada de una manera insólita: a través de la transmisión de YouTube de la propia radio, mientras su colega Marcelo Palacios relataba lo que veía desde la ventana.

Aunque Palacios prefirió resguardar la identidad del futbolista en ese instante, el portal Doble Amarilla confirmó minutos después que se trataba de Malcorra.

El periodista describió la escena con evidente preocupación: "A López lo están apretando. Algo está pasando. Lo apretaron a López en la puerta de la radio", comentaba el condutor al aire mientras observaba el tumulto en la calle, mientras que un compañero agregó: "Alguien lo está cuestionando. Está la gente de seguridad"

El episodio no pasó a mayores gracias al rápido accionar del personal de seguridad de la emisora, que se interpuso entre el volante de Independiente y el conductor para calmar los ánimos. El hecho expone una vez más el clima de extrema susceptibilidad que rodea al fútbol argentino en las instancias decisivas del campeonato.