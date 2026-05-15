Por qué Ignacio Malcorra fue a "apretar" Gustavo López a la salida de su programa
Un escándalo sacudió este viernes al fútbol argentino, con el futbolista de Independiente y el periodista deportivo como protagonistas.
El violento cruce en la puerta de Radio La Red, donde el mediocampista de Independiente Ignacio Malcorra fue a buscar al periodista Gustavo López, no parece ser un arrebato aislado, y ocurre apenas días después de la eliminación del "Rojo" a manos de Rosario Central del Torneo Apertura 2026.
El episodio es el desenlace de semanas de máxima tensión, alimentadas por la frustración deportiva del club de Avellaneda y una lupa mediática que el futbolista sintió como una persecución personal.
El punto de quiebre fue la reciente eliminación de Independiente en el certamen local. Gustavo López venía cuestionando duramente el rendimiento del volante en un semestre opaco para el equipo.
Sin embargo, las críticas cruzaron un límite para el jugador cuando el periodismo instaló una sospecha incómoda: le recriminaron haber fallado una chance clara de gol ante el "Canalla", sugiriendo una supuesta falta de entrega debido a que, hasta el torneo pasado, Malcorra era figura justamente en el club rosarino.
Quién es Ignacio Malcorra, el futbolista que cruzó a Gustavo López
Para entender la reacción de Malcorra, es necesario analizar su particular trayectoria:
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Carrera silenciosa: A sus 38 años, el zurdo construyó gran parte de su recorrido profesional en México, lejos de los flashes y el "día a día" asfixiante de los grandes de Argentina.
El regreso: Volvió al país en 2021 para jugar en Lanús y luego pasó a Rosario Central, donde su alto nivel captó el interés de Independiente.
La llegadae aun grande: Malcorra lleva apenas cuatro meses vistiendo la camiseta del "Rojo". Pasar de la tranquilidad del exterior o de un club de menor perfil político a la vorágine de Avellaneda implicó un salto de exposición nacional para el que, evidentemente, no estaba acostumbrado.
Harto de lo que consideraba un ensañamiento y una falta de respeto a su profesionalismo por parte de López, el futbolista decidió romper los canales habituales y presentarse en la emisora de la calle Carranza para exigir explicaciones cara a cara.
El hecho, que fue relatado en vivo por Marcelo Palacios desde el estudio mientras la seguridad privada contenía la situación, deja en evidencia cómo la presión desmedida y las insinuaciones sobre la honestidad de los deportistas pueden terminar desbordando la paciencia de los protagonistas.
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