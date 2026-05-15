Por qué Ignacio Malcorra fue a "apretar" Gustavo López a la salida de su programa.

Quién es Ignacio Malcorra, el futbolista que cruzó a Gustavo López

Para entender la reacción de Malcorra, es necesario analizar su particular trayectoria:

Carrera silenciosa: A sus 38 años , el zurdo construyó gran parte de su recorrido profesional en México, lejos de los flashes y el "día a día" asfixiante de los grandes de Argentina.

El regreso: Volvió al país en 2021 para jugar en Lanús y luego pasó a Rosario Central, donde su alto nivel captó el interés de Independiente.

La llegadae aun grande: Malcorra lleva apenas cuatro meses vistiendo la camiseta del "Rojo". Pasar de la tranquilidad del exterior o de un club de menor perfil político a la vorágine de Avellaneda implicó un salto de exposición nacional para el que, evidentemente, no estaba acostumbrado.

Harto de lo que consideraba un ensañamiento y una falta de respeto a su profesionalismo por parte de López, el futbolista decidió romper los canales habituales y presentarse en la emisora de la calle Carranza para exigir explicaciones cara a cara.

El hecho, que fue relatado en vivo por Marcelo Palacios desde el estudio mientras la seguridad privada contenía la situación, deja en evidencia cómo la presión desmedida y las insinuaciones sobre la honestidad de los deportistas pueden terminar desbordando la paciencia de los protagonistas.