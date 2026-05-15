Cerró el enésimo café de especialidad en Palermo debido a la crisis económica

La máquina de hacer café, los freezers, las mesadas de la cocina, las licuadoras y microondas y hasta las 30 sillas nórdicas que usaron los clientes hasta hace poco están disponibles con la referencia de una "cafetería de especialidad en Palermo".

La generación "rata" es cafetera

Es difícil achacarle la merma del consmuo a la generación económicamente activa que más problemas tiene en estos momentos para insertarse en el mercado laboral y mantener un puesto de trabajo con ingresos adecuados.

maquina de cafe Cerró el enésimo café de especialidad en Palermo

De hecho, un relevamiento reciente demostró que el grupo etario de 18 a 29 años valora el café de especialidad como un producto acequible, un "gustito" que se pueden permitir cada tanto.

No obstante lo cual el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana que una familia tipo necesitó $1.469.768 en abril de 2026 para no caer en la pobreza, y eso sólo tiene que ver con el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que desde ya no incluye darse un "gustito".

Quizás por eso locales como el Café Kawhe de Palermo bajaron la persiana.