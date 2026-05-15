Cerró el enésimo café de especialidad en Palermo debido a la crisis económica
No hay taza de café lo suficientemente fuerte para despertar al mercado: la crisis económica debilitó el poder adquisitivo y se terminó el "darse un gustito".
El pintoresco Café Kawhe todavía figura activo en Instagram, pero su mobiliario, máquinas y enseres ya están disponibles para su remate por cierre, el enésimo en el rubro de la gastronomía, uno de los más golpeados por la crisis económica actual.
Con la economía de los "ratones profesionales" a pleno, los cafés de especialidad de Palermo parecen haber encontrado su punto máximo de crecimiento: ya sea porque el mercado se saturó o porque el consumo está diluido, las tazas están servidas, esperando a una clientela que nunca llega.
Tal habría sido el caso de Café Kawhe, cuyo local de Thames 520, en Villa Crespo, publicó sus delicias en Instagram por última vez hace tres semanas. Este viernes la línea de teléfono del negocio ya no funcionaba.
Al contrario de como ocurrió con otros emprendimientos en gastronomía, cuyos cierres fueron anunciados con mensajes de cariño y nostalgia por sus dueños, Kawhe reapareció esta semana en el perfil de Instagram de Cordero Remates, que ya publicita la subasta para el lunes, 18 de mayo.
La máquina de hacer café, los freezers, las mesadas de la cocina, las licuadoras y microondas y hasta las 30 sillas nórdicas que usaron los clientes hasta hace poco están disponibles con la referencia de una "cafetería de especialidad en Palermo".
La generación "rata" es cafetera
Es difícil achacarle la merma del consmuo a la generación económicamente activa que más problemas tiene en estos momentos para insertarse en el mercado laboral y mantener un puesto de trabajo con ingresos adecuados.
De hecho, un relevamiento reciente demostró que el grupo etario de 18 a 29 años valora el café de especialidad como un producto acequible, un "gustito" que se pueden permitir cada tanto.
No obstante lo cual el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta semana que una familia tipo necesitó $1.469.768 en abril de 2026 para no caer en la pobreza, y eso sólo tiene que ver con el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que desde ya no incluye darse un "gustito".
Quizás por eso locales como el Café Kawhe de Palermo bajaron la persiana.
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