VIDEO: Fernando Niembro busca conflictos en la Selección y el Rifle Varela lo cruzó

Luego comenzó a buscar problemas entre Messi y el resto del grupo. Para avalarlo recordó cuando el ex presidente Carlos Menem le pidió a Bilardo que convocara a Ramón Díaz al Mundial de Italia '90 y el "doctor" lo rechazó por pedido de Diego Armando Maradona. El prólogo fue para deslizar que Alexis Mac Allister, hijo de Carlos Javier el ex Boca que también fue candidato en el Pro, no jugaba porque el capitán prefiere al "Papu" Gómez.