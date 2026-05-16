De qué jugador se trata: pasó de la gloria en la Libertadores a la cárcel
Fue campeón de la Libertados con Once Caldas y jugó en España. En 2020 fue a prisión por una causa vinculada al narcotráfico. Descubrí todos los detalles en la nota.
Jhon Eduis Viáfara Mina fue uno de los grandes referentes de Once Caldas en 2004, año en el que el club colombiano hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en la final. Su gran talento, además, lo posicionó como una de las grandes promesas de Colombia.
Con el paso del tiempo, su carrera tomó un rumbo completamente distinto tras su etapa en el fútbol internacional y su paso por la Selección de Colombia. Años después, su nombre quedó vinculado a una causa judicial vinculada al narcotráfico, motivo por el cual fue tras las rejas en 2020.
La carrera de Jhon Eduis Viáfara y su Copa Libertadores
Viáfara Mina fue una de las figuras centrales del Once Caldas en la histórica campaña de 2004, cuando el equipo colombiano sorprendió al continente al consagrarse campeón de la Copa Libertadores tras vencer a Boca, que llegaba como vigente campeón.
Su nivel le permitió sostener una carrera importante en el fútbol de Colombia, con pasos por América de Cali, Deportivo Cali, La Equidad y Junior, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más destacados del ámbito local.
Ese rendimiento le abrió la oportunidad de jugar en Europa con la Real Sociedad y también de ser convocado por la Selección de Colombia. Sin embargo, su trayectoria se frenó de manera definitiva luego de quedar involucrado en una causa judicial vinculada al narcotráfico, lo que marcó el final de su carrera profesional.
El giro inesperado en la vida del futbolista
En 2020, la Justicia de Estados Unidos lo condenó por su vínculo con una organización dedicada al tráfico de drogas entre Colombia y Norteamérica, que operaba mediante embarcaciones y aviones. El fallo judicial terminó por alejarlo por completo del ámbito deportivo.
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