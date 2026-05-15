Quién era Benjamín Scerra, el joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado este viernes en Santa Fe

De hecho, tenía el deseo de estudiar en la Argentina para poder mudarse a vivir a Italia con su madre una vez recibido.

El plan lo tenía motivado, y el día en que fue visto por última vez por sus conocidos había estado preparando los pedidos de pollo para entregar, informó el sitio Infobae.

"Los que te conocíamos sabemos la muy buena persona que eras", expresó un amigo de Benjamín en redes sociales tras la confirmación del hallazgo de su cuerpo en una casa de Capitán Bermúdez.

"Te voy a extrañar con todo mi corazón", señaló una prima del muchacho.

Benjamín Scerra

Qué le pasó a Benjamín Scerra

En la madrugada del viernes 8 de mayo Benjamín decidió hacerle la segunda a un amigo y lo acompañó a su casa. Horas más tarde, su padre radicó una denuncia en la comisaría de Granadero Baigorria porque no sabía nada de él.

Se organizaron misiones de búsqueda, marchas para pedir por su aparición y se difundió el caso en redes sociales, pero el jueves de esta semana la investigación llegó a un punto crítico con la pista proporcionada por un hombre que habló de una casa en Capitán Bermúdez.

Efectivamente, ahí se encontraba el cuerpo de Benjamín.

Al principio se pensó que el joven había asesinado de una única puñalada en el cuello, pero los investigadores forenses encontraron más de 20 heridas de arma blanca en su cuerpo.

Hasta el momento hay un detenido -menor de edad- acusado por el crimen de Benjamín, pero la Policía de Santa Fe también busca a un adulto apodado "El Corto", que vive en la zona y podría estar conectado con el caso.