Domingo 22 de noviembre: vs. Mozambique

vs. Mozambique Miércoles 25 de noviembre: vs. Dinamarca

Cómo se clasifica a los dieciseisavos

El torneo tiene 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro. Pasan a los dieciseisavos de final, la primera ronda de eliminación directa, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Con ese formato, la derrota no complica demasiado a Argentina. Con un buen resultado ante Mozambique quedaría bien parada para la última fecha ante Dinamarca, en la que podría jugarse el pase incluso como uno de los mejores terceros.

El equipo quiere mejorar lo que hizo en el último Mundial de la categoría, cuando quedó afuera en los dieciseisavos de final de la edición 2025: perdió por penales ante México.

Formaciones de Argentina vs. Australia por el Mundial Sub-17

Argentina: Valentín Regia; Mateo Mendizábal, Alex Cardozo, Simón Escobar, Thiago Pérez; Julio Coria, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Matheo Machuca; Tobías Goytía y Facundo Salinas. DT : Diego Placente.

Valentín Regia; Mateo Mendizábal, Alex Cardozo, Simón Escobar, Thiago Pérez; Julio Coria, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Matheo Machuca; Tobías Goytía y Facundo Salinas. : Diego Placente. Australia: Charlie Wilson-Papps; Max Lyall-Rajendra, Marcus Savic, Archie Mitchell, Emile Katrib; Besian Kutleshi, Emmett Shaw, Dion Nigro; Akol Akon, Henrique Oliveira y Georgio Hassarati. DT: Carl Veart.

Horario y televisación