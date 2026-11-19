Mundial Sub-17: Argentina perdió 2-0 ante Australia en el debut
La Selección Argentina Sub-17 de Diego Placente cayó 2-0 ante Australia en Qatar y el domingo 22 de noviembre enfrentará a Mozambique por el Grupo C.
La Selección Argentina Sub-17 empezó con una derrota el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. El equipo de Diego Placente perdió 2-0 ante Australia este jueves 19 de noviembre en el Aspire Zone de Al Rayyan, por la primera fecha del Grupo C, y ya está obligado a sumar en lo que queda de la fase de grupos.
El primer gol fue en contra, de Álvaro Güich. El segundo lo marcó Akol Akon, delantero que usa la 10 en el Sydney FC y que se hizo conocido justamente por anotarle a la Albiceleste en el debut de los dos equipos.
Güich, en contra, abrió el marcador para Australia:
Akol Akon y un golazo para el 2-0:
El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17
Argentina llegó a Qatar como subcampeón del Sudamericano Sub-17 y comparte la zona con Australia, Mozambique y Dinamarca. Estos son los partidos que le quedan:
- Domingo 22 de noviembre: vs. Mozambique
- Miércoles 25 de noviembre: vs. Dinamarca
Cómo se clasifica a los dieciseisavos
El torneo tiene 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro. Pasan a los dieciseisavos de final, la primera ronda de eliminación directa, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Con ese formato, la derrota no complica demasiado a Argentina. Con un buen resultado ante Mozambique quedaría bien parada para la última fecha ante Dinamarca, en la que podría jugarse el pase incluso como uno de los mejores terceros.
El equipo quiere mejorar lo que hizo en el último Mundial de la categoría, cuando quedó afuera en los dieciseisavos de final de la edición 2025: perdió por penales ante México.
Formaciones de Argentina vs. Australia por el Mundial Sub-17
- Argentina: Valentín Regia; Mateo Mendizábal, Alex Cardozo, Simón Escobar, Thiago Pérez; Julio Coria, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Matheo Machuca; Tobías Goytía y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.
- Australia: Charlie Wilson-Papps; Max Lyall-Rajendra, Marcus Savic, Archie Mitchell, Emile Katrib; Besian Kutleshi, Emmett Shaw, Dion Nigro; Akol Akon, Henrique Oliveira y Georgio Hassarati. DT: Carl Veart.
Horario y televisación
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Horario: 13:00 (Argentina).
Estadio: Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
- TV: DSports y TV Pública.
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