La totalidad de los encuentros del certamen se disputarán en las distintas canchas del complejo Aspire Zone de Al Rayyan, a excepción de la gran final, que tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

Formaciones de Selección Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 17

Selección Argentina: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Placente.

Australia: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carl Veart.

Datos de Selección Argentina vs. Australia