Selección Argentina vs. Australia por el Mundial Sub-17: horario, formaciones y TV
La Selección Argentina de Diego Placente debuta este jueves desde las 13 ante Australia en el Mundial Sub 17 de Qatar. Todos los detalles.
La Selección Argentina pone primera en su ilusión mundialista. Este jueves, desde las 13:00 (hora de nuestro país), el equipo juvenil dirigido por Diego Placente se medirá ante Australia en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone, en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar 2026.
Con el objetivo de dejar atrás la eliminación en dieciseisavos de final ante México de la última edición, la "Albiceleste" buscará sumar sus primeros tres puntos en una zona que también comparte junto a Mozambique y Dinamarca.
Como antesala del estreno oficial, el plantel juvenil realizará este miércoles a partir de las 19:30 su última práctica formal para ultimar detalles tácticos.
Al igual que ocurrió en la cita máxima de mayores disputada en Estados Unidos, México y Canadá, la Copa del Mundo Sub 17 cuenta con la participación de 48 selecciones, divididas en doce grupos de cuatro equipos cada uno.
El sistema de clasificación y sedes presenta las siguientes características principales: avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona, sumados a los ocho mejores terceros de la tabla general.
La totalidad de los encuentros del certamen se disputarán en las distintas canchas del complejo Aspire Zone de Al Rayyan, a excepción de la gran final, que tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.
Formaciones de Selección Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 17
Selección Argentina: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Placente.
Australia: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Carl Veart.
Datos de Selección Argentina vs. Australia
- Hora: 13:00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: a confirmar
- Estadio: Cancha 8
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