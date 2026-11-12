Milagro en Australia: encontraron con vida a un adolescente que estuvo seis días perdido en un bosque

La tripulación policial localizó a William, de 17 años, junto a un arroyo de Victoria.

El adolescente había desaparecido el viernes 6 de noviembre por la tarde, cuando se encontraba de acampada con un amigo cerca de Stoney Creek Road, entre Cowwarr y Walhalla, en las proximidades de una zona de senderismo.

Su madre lo había dejado en el lugar para pasar el fin de semana acampando, pero William se alejó brevemente para recoger más material de acampada y no regresó, mientras que su amigo buscó por los alrededores sin encontrar rastro de él.

La desaparición desencadenó un amplio dispositivo de búsqueda durante seis días, con la participación de agentes, unidades especializadas y distintos organismos de emergencia.

Según informó la cadena ABC, más de 80 voluntarios rastrearon diariamente el terreno, especialmente accidentado y de difícil acceso.

El medio australiano informó además de que el joven había sobrevivido a las noches frías utilizando una toalla como manta y racionando sus provisiones de comida.