¿En qué país sale primero el GTA VI?
Rockstar Games optó por un lanzamiento escalonado a la medianoche de cada zona horaria del GTA VI. Oceanía tendrá la primicia en PS5 y Xbox Series X|S.
El videojuego más esperado llega hoy A diferencia de otros estrenos que se habilitan de manera simultánea en todo el planeta, Rockstar Games dispuso que GTA VI (Grand Theft Auto VI) se desbloquee a las 00:00 horas (medianoche) de la hora local de cada región, por lo que Nueva Zelanda será el primer país del mundo en poder jugarlo.
Este esquema de lanzamiento regional para PlayStation 5 y Xbox Series X|S depende directamente de la configuración horaria de la tienda digital (Store) de cada territorio, motivo por el cual millones de fanáticos vuelven a recurrir al célebre "truco de Nueva Zelanda" (cambiar la región de la consola en Xbox o utilizar una cuenta secundaria de ese país en PS5) para acceder al título varias horas antes.
Horarios de estreno de GTA VI en el mundo y cómo hacer la predescarga
El cronograma oficial de desbloqueo de GTA VI según cada región se divide de la siguiente manera:
- Oceanía y Asia (Nueva Zelanda y Australia a la cabeza): jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. hora local, siendo los primeros en habilitar los servidores por su huso horario.
- América Latina (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú): jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. según la hora local de cada tienda nacional.
- Europa (España y resto del continente): jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. hora local.
- Estados Unidos (la excepción): las tiendas unificaron el estreno tomando como referencia la Hora del Este (ET), por lo que en ciudades como Los Ángeles (PT) podrá jugarse desde las 21:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
Dado que el archivo del juego requiere hasta 212 GB de espacio libre en el almacenamiento SSD —e incluso las ediciones físicas incluyen únicamente un código de descarga sin disco—, Rockstar habilitó la predescarga (pre-load) desde el 10 de noviembre en PlayStation Store y Xbox Store para quienes hayan reservado el título. Asimismo, se confirmó que el juego saldrá de forma nativa en PS5 y Xbox Series X|S (se podrá jugar en Xbox One únicamente vía Xbox Cloud Gaming), mientras que la versión para PC todavía no tiene fecha oficial confirmada.
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