Oceanía y Asia (Nueva Zelanda y Australia a la cabeza): jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. hora local, siendo los primeros en habilitar los servidores por su huso horario.

jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. hora local, siendo los primeros en habilitar los servidores por su huso horario. América Latina (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú): jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. según la hora local de cada tienda nacional.

jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. según la hora local de cada tienda nacional. Europa (España y resto del continente): jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. hora local.

jueves 19 de noviembre a las 12:00 a.m. hora local. Estados Unidos (la excepción): las tiendas unificaron el estreno tomando como referencia la Hora del Este (ET), por lo que en ciudades como Los Ángeles (PT) podrá jugarse desde las 21:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Dado que el archivo del juego requiere hasta 212 GB de espacio libre en el almacenamiento SSD —e incluso las ediciones físicas incluyen únicamente un código de descarga sin disco—, Rockstar habilitó la predescarga (pre-load) desde el 10 de noviembre en PlayStation Store y Xbox Store para quienes hayan reservado el título. Asimismo, se confirmó que el juego saldrá de forma nativa en PS5 y Xbox Series X|S (se podrá jugar en Xbox One únicamente vía Xbox Cloud Gaming), mientras que la versión para PC todavía no tiene fecha oficial confirmada.