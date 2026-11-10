El insólito momento que protagonizó un candidato a presidente de Vélez en vivo: "Cancelame"
Ignacio Mazzitelli, representante de la Cruzada Renovadora, tuvo dificultades para continuar con su exposición en plena transmisión y debió abandonar el estudio.
El debate entre los candidatos a presidente de Vélez dejó una escena inesperada que rápidamente se difundió en las redes sociales. Ignacio Mazzitelli, postulante de la Cruzada Renovadora, no pudo completar su participación durante la transmisión en vivo y protagonizó un momento de tensión cuando intentaba responder sobre la situación económica de la institución.
El episodio ocurrió poco después del comienzo del encuentro, cuando los representantes de las distintas agrupaciones exponían sus propuestas de cara a las elecciones del club.
Al momento de intervenir, evidenció dificultades para desarrollar sus argumentos y terminó pidiéndole a la producción que interrumpiera su participación con una frase que llamó la atención de todos: "Cancelame". Incluso, tuvieron que recordarle que se encontraba en plena transmisión en vivo.
El candidato de Vélez abandonó el debate y fue reemplazado
La situación obligó a modificar el desarrollo del encuentro. Mazzitelli no pudo intervenir en el siguiente tópico y, posteriormente, la transmisión de YouTube entró en una pausa que se extendió durante casi 20 minutos. Cuando el debate se reanudó, el conductor explicó que el candidato había sufrido un "bajón de presión" y que ya se encontraba "perfecto".
Sin embargo, confirmó que no continuaría frente a las cámaras. En su lugar participó Nahuel Pérez, candidato a vicepresidente primero de la Cruzada Renovadora, quien tomó la palabra para representar al espacio en el resto de la actividad.
Su intervención estuvo marcada por un tono más medido y una exposición menos dinámica que la de los otros postulantes, en un debate atravesado por el inesperado episodio. De acuerdo con fuentes cercanas a la agrupación, Mazzitelli debió retirarse del estudio después de sufrir un ataque de pánico. El momento también quedó registrado en las redes sociales, donde se compartieron imágenes de lo sucedido.
¿Cuándo son las elecciones en Vélez y quiénes participan?
El episodio se produjo en la antesala de una jornada electoral importante para la vida institucional del Fortín. Este domingo, los socios y las socias del club elegirán a las nuevas autoridades. Además de Mazzitelli, en el debate participaron Nelson Pugliese, de Legado Vélez; Federico Balestrini, de Primero Vélez; y Juan Cruz Montero, de ADN Azul y Blanco.
Los requisitos para votar en Vélez
Para participar de las elecciones, los socios deberán cumplir con las siguientes condiciones:
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Ser mayores de 18 años.
Tener al menos dos años de antigüedad como socios.
Contar con la cuota social de septiembre de 2026 abonada.
Presentar el carnet de socio, en formato físico o digital, junto con el DNI.
El calendario electoral estableció el 4 de noviembre a las 23.59 como fecha límite para presentar las listas completas. Por su parte, el 9 de noviembre fue el último día para regularizar la situación de la cuota social y presentar el padrón definitivo.
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