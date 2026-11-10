El insólito momento que protagonizó un candidato a presidente de Vélez en vivo: "Cancelame"

Su intervención estuvo marcada por un tono más medido y una exposición menos dinámica que la de los otros postulantes, en un debate atravesado por el inesperado episodio. De acuerdo con fuentes cercanas a la agrupación, Mazzitelli debió retirarse del estudio después de sufrir un ataque de pánico. El momento también quedó registrado en las redes sociales, donde se compartieron imágenes de lo sucedido.

¿Cuándo son las elecciones en Vélez y quiénes participan?

El episodio se produjo en la antesala de una jornada electoral importante para la vida institucional del Fortín. Este domingo, los socios y las socias del club elegirán a las nuevas autoridades. Además de Mazzitelli, en el debate participaron Nelson Pugliese, de Legado Vélez; Federico Balestrini, de Primero Vélez; y Juan Cruz Montero, de ADN Azul y Blanco.

Los requisitos para votar en Vélez

Para participar de las elecciones, los socios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de 18 años.

Tener al menos dos años de antigüedad como socios.

Contar con la cuota social de septiembre de 2026 abonada.

Presentar el carnet de socio, en formato físico o digital, junto con el DNI.

El calendario electoral estableció el 4 de noviembre a las 23.59 como fecha límite para presentar las listas completas. Por su parte, el 9 de noviembre fue el último día para regularizar la situación de la cuota social y presentar el padrón definitivo.