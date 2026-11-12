PSG y Bayern Múnich van por Gianluca Prestianni: los millones que podría recibir Vélez
El delantero argentino atraviesa un gran momento en Benfica y varios gigantes europeos siguen sus pasos. ¿De cuánto es su cláusula de salida?
El presente de Gianluca Prestianni en Benfica no pasa inadvertido en el fútbol europeo. A sus 20 años, el atacante argentino se convirtió en una de las figuras de la temporada y despertó el interés de varios clubes importantes que ya analizan la posibilidad de incorporarlo.
Aunque tiene contrato con el conjunto portugués hasta 2029 y existe un acuerdo encaminado para extender su vínculo, su continuidad no está garantizada. La cláusula de rescisión está fijada en 100 millones de euros, una cifra que algunos de los interesados estarían en condiciones de afrontar.
Prestianni, en la mira de los grandes de Europa: cuánto podría cobrar Vélez
Entre los equipos que siguen de cerca su evolución aparecen PSG y Bayern Múnich, dos potencias del continente. También hay varios clubes de la Premier League interesados, entre ellos Arsenal, Newcastle y Aston Villa. El rendimiento del argentino explica semejante atención.
Después de llegar a Portugal a comienzos de 2024, el ex Fortín necesitó un período de adaptación, pero durante este semestre consiguió consolidarse y marcar diferencias: acumula 12 goles y seis asistencias en 20 partidos. Esos números lo posicionan entre los argentinos más destacados del fútbol europeo en la actualidad y como uno de los protagonistas de la Liga portuguesa.
El porcentaje que conserva Vélez y la millonaria recompensa
En Liniers siguen atentamente cada movimiento alrededor del futuro de Prestianni. Es que Vélez todavía conserva el 15% de los derechos económicos del futbolista, una participación que podría traducirse en una suma extraordinaria ante una eventual transferencia. Además, al contemplar otros conceptos, como los derechos de formación, el beneficio total para el Fortín podría acercarse al 20% de una operación de 100 millones de euros.
Si se concretara una venta por el valor de su cláusula, el club argentino podría recibir una cifra cercana a los 20 millones de euros. Un ingreso que representaría un impacto económico enorme y le permitiría afrontar compromisos financieros y reforzar el plantel. Por ahora, las negociaciones no pasaron de los sondeos y el interés de los equipos europeos.
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