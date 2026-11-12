PSG y Bayern Múnich van por Gianluca Prestianni: los millones que podría recibir Vélez

El porcentaje que conserva Vélez y la millonaria recompensa

En Liniers siguen atentamente cada movimiento alrededor del futuro de Prestianni. Es que Vélez todavía conserva el 15% de los derechos económicos del futbolista, una participación que podría traducirse en una suma extraordinaria ante una eventual transferencia. Además, al contemplar otros conceptos, como los derechos de formación, el beneficio total para el Fortín podría acercarse al 20% de una operación de 100 millones de euros.