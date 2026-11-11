Un ex DT de Boca reavivó la polémica con Vélez y lanzó una frase contundente: "Me molestó"
Carlos Ischia cuestionó que no se haya descalificado al equipo de la Ribera por la mala inclusión de extranjeros en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
La polémica por el partido entre Boca y Vélez en la Copa Argentina 2026 volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, quien se pronunció fue Carlos Ischia, exentrenador del Xeneize y campeón con el club, quien consideró que el equipo de la Ribera debió quedar eliminado por la inclusión indebida de futbolistas extranjeros en los octavos de final.
En una entrevista con La Oral Deportiva, programa de Radio Rivadavia, el director técnico expresó su malestar por la resolución de la AFA, que rechazó el reclamo presentado por el conjunto de Liniers y permitió que Boca continuara en la competencia.
“Me molestó el hecho de que no descalifiquen a Boca cuando se equivocaron en la situación de los extranjeros contra Vélez en Copa Argentina. Después tuvo también en el partido siguiente, que perdía con Racing 2 a 0, el segundo gol que hace Enner Valencia en la jugada anterior hay falta contra un jugador de Racing que no se cobra”, manifestó.
Ischia explicó por qué le molestó la decisión de la AFA
El exentrenador sostuvo que el Fortín debió avanzar de ronda y disputar los cuartos de final frente a Racing, en lugar de quedar afuera de la competencia. Para Ischia, la resolución que favoreció a Boca no fue correcta.
Además, reconoció que su postura también está relacionada con su identificación con la V azulada, institución en la que comenzó su recorrido como director técnico profesional. “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez”, agregó.
El ciclo de Carlos Ischia como entrenador de Boca
Ischia estuvo al frente del conjunto azul y oro durante una temporada y media. Asumió a fines de 2007 y dejó su cargo a mediados de 2009, con un total de 83 partidos dirigidos. Durante ese período consiguió 42 victorias, 19 empates y 22 derrotas. Su principal conquista con el club fue la Recopa Sudamericana 2008.
Ahora, mientras la institución que comanda Juan Román Riquelme se prepara para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, las declaraciones del exentrenador volvieron a poner sobre la mesa la controversia que había protagonizado el equipo frente a Vélez.
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