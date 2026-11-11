Un ex DT de Boca reavivó la polémica con Vélez y lanzó una frase contundente: "Me molestó"

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El ciclo de Carlos Ischia como entrenador de Boca

Ischia estuvo al frente del conjunto azul y oro durante una temporada y media. Asumió a fines de 2007 y dejó su cargo a mediados de 2009, con un total de 83 partidos dirigidos. Durante ese período consiguió 42 victorias, 19 empates y 22 derrotas. Su principal conquista con el club fue la Recopa Sudamericana 2008.

Ahora, mientras la institución que comanda Juan Román Riquelme se prepara para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, las declaraciones del exentrenador volvieron a poner sobre la mesa la controversia que había protagonizado el equipo frente a Vélez.