Boca, River y Vélez copan la lista de Placente para el Mundial Sub-17: los 21 convocados de Argentina

Desde esa instancia, los cruces serán de eliminación directa. Los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, mientras que la final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

Argentina buscará mejorar sus antecedentes en la categoría, en la que nunca consiguió consagrarse campeona ni alcanzó una final. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos obtenidos en 1991, 1995 y 2003.

El fixture de Argentina en la fase de grupos

El equipo de Placente debutará el jueves 19 de noviembre frente a Australia. Luego enfrentará a Mozambique y cerrará su participación en la primera fase ante Dinamarca.