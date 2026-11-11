Boca, River y Vélez copan la lista de Placente para el Mundial Sub-17: los 21 convocados de Argentina
El entrenador dio a conocer los futbolistas que representarán al país en el certamen internacional, que comenzará el 19 de noviembre.
La Selección Argentina Sub-17 ya tiene a sus 21 convocados para el Mundial de Qatar 2026. Diego Placente presentó este miércoles la nómina definitiva de futbolistas que viajarán para disputar el torneo, que se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.
Los jugadores seleccionados pertenecen a 12 clubes del fútbol argentino. Entre ellos se destacan Vélez, Boca y River, las instituciones que más representantes aportan al equipo nacional.
Los clubes que más jugadores aportan a la Selección Argentina
El conjunto de Liniers encabeza la lista con cuatro futbolistas: Simón Escobar, Benjamín Vallejo, Facundo Salinas y Juan Policella. Por su parte, Boca y River tendrán tres representantes cada uno.
El Xeneize estará representado por Julio Coria, Mateo Sánchez y Emiliano Barrionuevo, mientras que el Millonario aportará a Bautista Giménez, Galo Escobar y Tobías Goytía. Argentinos Juniors y Huracán cuentan con dos convocados. Los restantes lugares se distribuyen entre Aldosivi, Rosario Central, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano y Talleres.
La lista completa de convocados de Placente para el Mundial Sub 17
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Valentín Regia (Argentinos Juniors).
Thiago Parga (Huracán).
Kevin Báez (Aldosivi).
Thiago Pérez (Huracán).
Julio Coria (Boca).
Álvaro Guich (Rosario Central).
Mateo Mendizábal (Banfield).
Bautista Giménez (River).
Simón Escobar (Vélez).
Alex Cardozo (Lanús).
Matheo Machuca (Independiente).
Galo Escobar (River).
Benjamín Vallejo (Vélez).
Marcos Ortiz (Belgrano).
Giovanni Baroni (Talleres).
Mateo Sánchez (Boca).
Alan Alcaraz (Argentinos Juniors).
Facundo Salinas (Vélez).
Emiliano Barrionuevo (Boca).
Tobías Goytía (River).
Juan Policella (Vélez).
El grupo de Argentina y el formato del Mundial Sub-17
La Albiceleste integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. La competencia tendrá 48 selecciones participantes, divididas en 12 zonas de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.
Desde esa instancia, los cruces serán de eliminación directa. Los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, mientras que la final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.
Argentina buscará mejorar sus antecedentes en la categoría, en la que nunca consiguió consagrarse campeona ni alcanzó una final. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos obtenidos en 1991, 1995 y 2003.
El fixture de Argentina en la fase de grupos
El equipo de Placente debutará el jueves 19 de noviembre frente a Australia. Luego enfrentará a Mozambique y cerrará su participación en la primera fase ante Dinamarca.
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Jueves 19 de noviembre, 13: Argentina vs. Australia.
Domingo 22 de noviembre, 12.30: Argentina vs. Mozambique.
Miércoles 25 de noviembre, 12.30: Dinamarca vs. Argentina.
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