Newell's vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Lepra intentará recuperarse tras la dura caída en el clásico rosarino, mientras que el Guapo llega con la ilusión de volver a la cima de la Zona A.
Newell’s afronta un partido clave en el estadio Coloso Marcelo Bielsa este viernes a las 19, cuando reciba a Barracas Central por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Cristian Fabbiani arrastra la pesada carga de haber perdido el clásico frente a Rosario Central y necesita levantar cabeza de inmediato para no comprometer su situación en la tabla de la Zona A.
La Lepra atraviesa un presente irregular: arrancó con entusiasmo el ciclo de "Ogro", pero después del triunfo en la primera fecha no pudo consolidar resultados. En lo que va del Clausura sumó apenas empates ante Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia, además de caídas frente a Banfield y su eterno rival. Este escenario lo mantiene por fuera de la zona de clasificación, lo que genera presión adicional de cara a un duelo que se jugará con la exigencia de su gente en las tribunas.
En la vereda de enfrente, el Guapo transita un camino mucho más positivo. Con Rubén Darío Insua al mando, sorprendió a propios y extraños con una campaña sólida que lo mantiene en posiciones de clasificación y, además, en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. Su empate frente a Defensa y Justicia en la última fecha lo bajó momentáneamente de la cima, ya que Estudiantes logró superarlo, pero ahora tiene la oportunidad de recuperar el liderazgo si consigue un buen resultado en Rosario.
Más allá de los números, este choque promete ser intenso por lo que está en juego: para el local es la chance de demostrar carácter tras un golpe doloroso y reafirmar el proyecto de su nuevo entrenador; para el visitante, la posibilidad de confirmar que lo suyo no es casualidad y que está en condiciones de pelear de igual a igual contra rivales con más historia.
Newell's vs. Barracas Central: probables formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Newell's vs. Barracas Central: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports.
