Newell's vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La Lepra atraviesa un presente irregular: arrancó con entusiasmo el ciclo de "Ogro", pero después del triunfo en la primera fecha no pudo consolidar resultados. En lo que va del Clausura sumó apenas empates ante Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia, además de caídas frente a Banfield y su eterno rival. Este escenario lo mantiene por fuera de la zona de clasificación, lo que genera presión adicional de cara a un duelo que se jugará con la exigencia de su gente en las tribunas.