Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025.
En un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Defensa y Justiciase enfrentarán este viernes desde las 15:30 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia por el primer puesto de la Zona A.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa llega como líder con diez puntos, apenas uno más que sus inmediatos perseguidores, y con la misión de sostener su racha positiva en el campeonato. En su último compromiso, igualó 1-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, un resultado que le permitió mantener la cima.
Además, se ubica sexto en la tabla anual, a tan solo tres unidades de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, un objetivo que seduce a todo el club.
Del otro lado estará Defensa y Justicia, que bajo la conducción de Mariano Soso ha mostrado una gran solidez colectiva. El Halcón perdió un solo encuentro en el Clausura y viene de empatar 1-1 con Newell’s, después de haber comenzado abajo en el marcador.
El equipo de Florencio Varela sabe que una victoria lo colocará directamente como líder del grupo con once puntos, desplazando a Barracas al segundo lugar, lo que le añade un condimento especial al choque.
Barracas Central vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario