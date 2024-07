Qué dijo Gerardo Martino cuando le preguntaron si Lionel Messi iba a "comprar" Newell's

Tata Martino: "La noticia de la compra de Newell's por Inter Miami es falsa"

En cuanto a una información aparecida sobre la posible compra de Newell's Old Boys por parte de Inter Miami, Tata Martino lo desmintió categóricamente: "¿Si me haría ilusión?... Si fuese cierto... pero es una noticia totalmente falsa. Más que nada, a alguien le ha venido bien hablar de esta noticia, pero no tiene nada de veracidad".

Y, sobre el Partido ante Puebla, comentó que "cuando uno juega una competencia distinta a la habitual, todo cambia. Es cierto que Puebla no está en la tabla en una buena posición, pero es una competencia totalmente distinta. Es de mucho cuidado, con una cierta intensidad... no sé si jugarán todos... sí esperamos un partido muy complicado".

También evaluó el hecho de que la Leagues Cup se juegue en plena competición y si es conveniente o no lo es: "El año pasado era una oportunidad de empezar a hacer algo distinto. Ahora, que vamos primeros, no puedo decir que no sirve o es inoportuna. No puedo acomodarme. Soy el técnico del Inter Miami y no puedo opinar".