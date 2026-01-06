Neymar mostró sus vehículos inspirados en Batman valuados en más de 60 millones de dólares

El vehículo más costoso de la colección es un jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 43 millones de euros. Se trata del medio de transporte que el futbolista utiliza para sus viajes internacionales y que empleó recientemente para arribar a su primer entrenamiento tras su regreso a Santos, luego de su paso por el fútbol árabe.

neymar autos 2

Más allá de este trío, el brasileño posee otros automóviles de alta gama, como un Rolls-Royce Ghost valuado en 350.000 euros, además de modelos Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes y Maserati, que lo consolidan como uno de los grandes coleccionistas del deporte.

La fortuna de Neymar es consecuencia de una carrera marcada por contratos millonarios. Tras sus pasos por Santos, Barcelona y Paris Saint Germain, sus ingresos crecieron con su llegada al Al-Hilal en 2023, donde percibía 3 millones de euros por semana. Aunque regresó al Peixe con un salario menor, su patrimonio supera los 384 millones de euros, según medios brasileños.

El delantero continuará en Santos hasta diciembre de 2026. En la última temporada disputó 28 partidos, convirtió 11 goles y dio cuatro asistencias. Pese a una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda y varias molestias físicas, logró cerrar el año evitando el descenso y clasificando al club a la próxima Copa Sudamericana.

neymar autos 3