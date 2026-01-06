Gabigol regresó a Santos: la picante advertencia de la barrabrava en plena presentación

Antes del momento de tensión, Gabriel Barbosa sorprendió al enfocar su discurso en Neymar, la máxima figura del Peixe. “Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”, lanzó el atacante, dejando en claro que su regreso también tiene como objetivo acompañar al crack brasileño en esta nueva etapa. Más adelante profundizó el vínculo personal y futbolístico que los une: “Es muy lindo poder compartir el vestuario y estar juntos de nuevo. Es mi ídolo y un amigo. Jugué con él en la Selección y siempre fuimos felices, dentro y fuera de la cancha”.