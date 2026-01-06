Gabigol regresó a Santos: la picante advertencia de la barrabrava en plena presentación
El delantero fue presentado oficialmente, destacó su vínculo con la estrella del equipo y vivió un tenso momento cuando líderes de Sangre Joven lo increparon.
La presentación de Gabigol como nuevo refuerzo de Santos tuvo de todo. Emoción, declaraciones fuertes, referencias a Neymar y un episodio inesperado que rápidamente se volvió viral: la intervención directa de integrantes de la barrabrava en plena conferencia de prensa. El delantero de 29 años regresó al club que lo vio nacer, pero su vuelta estuvo lejos de ser un trámite protocolar.
Antes del momento de tensión, Gabriel Barbosa sorprendió al enfocar su discurso en Neymar, la máxima figura del Peixe. “Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”, lanzó el atacante, dejando en claro que su regreso también tiene como objetivo acompañar al crack brasileño en esta nueva etapa. Más adelante profundizó el vínculo personal y futbolístico que los une: “Es muy lindo poder compartir el vestuario y estar juntos de nuevo. Es mi ídolo y un amigo. Jugué con él en la Selección y siempre fuimos felices, dentro y fuera de la cancha”.
Gabigol también buscó bajar el foco individual y poner el acento en lo colectivo. “Esto no es solo Neymar y Gabigol, somos más de 11 futbolistas”, expresó, subrayando la importancia del grupo en un equipo que viene de una temporada complicada y que tendrá por delante el desafío del Brasileirao y la Copa Sudamericana.
Sin embargo, el clima cambió abruptamente cuando tres referentes de Sangre Joven, la barra brava de Santos, tomaron la palabra. Mientras uno de ellos le obsequió una gorra del grupo, otro fue directo y lo increpó sin rodeos: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”. La advertencia generó incomodidad y dejó una imagen poco habitual para una presentación oficial.
Lejos de esquivar el contexto, el delantero se mostró sereno y continuó respondiendo preguntas. En cuanto a su estado físico y su presente, buscó transmitir tranquilidad: “Llego en buenas condiciones, después de las vacaciones”, afirmó, y enseguida agregó: “Tengo 29 años. Soy joven y nunca tuve una lesión grave”. Sus palabras apuntaron a despejar dudas sobre su rendimiento y a reforzar la idea de que vuelve en plenitud.
El regreso de Gabigol a Santos representa una apuesta fuerte del club, tanto desde lo deportivo como desde lo simbólico. Ídolo para muchos hinchas y figura consagrada en el fútbol brasileño, el delantero sabe que las expectativas son altas y que el margen de error será reducido. La escena con la barra dejó en claro que el mensaje es claro: el respaldo estará atado al rendimiento y al compromiso dentro de la cancha. Con Neymar como socio y referente, Gabigol inicia una etapa cargada de desafíos y presión.
