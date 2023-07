¿Neymar podría seguir los pasos de Lionel Messi hacia la MLS?

neymar psg.jpg

En este contexto, es pretendido por varios gigantes de Europa pero en las últimas horas apareció un inesperado equipo de la MLS, donde jugará Messi.

Neymar estaría en el radar del New York City. Según informa The Secret Scout el brasileño aparece como uno de los objetivos del City Football Group Limited, el conglomerado de clubes entre los que se encuentra la franquicia de Nueva York. "El club le ha ofrecido un contrato a Neymar, pero todavía no se ha tomado una decisión final", comunicaron.