Robinho Jr. bajó la tensión con Neymar en Santos: dará marcha atrás con la denuncia
El joven delantero aclaró lo ocurrido en el entrenamiento del conjunto brasileño, aceptó las disculpas del capitán y aseguró que el conflicto no pasará a mayores.
El conflicto que involucró a Neymar y a Robinho Júnior finalmente encontró un punto final. Luego de días cargados de repercusiones, el hijo del exdelantero rompió el silencio y confirmó que el episodio ya quedó atrás, además de anunciar que retirará la denuncia que había presentado por una agresión ocurrida en un entrenamiento del Santos.
El joven futbolista explicó que todo se trató de una situación puntual que fue resuelta puertas adentro del vestuario: “Ya está todo resuelto. Fue una cachetada, pero en el momento él ya pidió disculpas varias veces y yo ya le dije que están aceptadas”, expresó, dejando en claro que no hay conflicto vigente con el capitán del equipo.
La polémica había escalado rápidamente, en parte por la repercusión mediática y por el contexto en el que se produjo. Durante un partido por la Copa Sudamericana 2026, Ney celebró un gol acercándose al banco de suplentes, donde protagonizó un gesto con Robinho Jr. que fue interpretado como una agresión. Sin embargo, el propio protagonista se encargó de relativizar lo ocurrido y sostuvo que la situación fue mal dimensionada.
Robinho Jr. le puso paños fríos a su pelea con Neymar
“El caso tomó una dimensión que no debería haber tomado. Él se equivocó, ya pidió disculpas y fue hombre para asumirlo, yo también fui hombre para hablar con él, y está todo bien”, afirmó, marcando una postura conciliadora y buscando cerrar definitivamente el tema.
En la misma línea, confirmó que la acción legal no seguirá su curso. “La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y de mis representantes, fue más un sentimiento que un pensamiento”, reconoció. Además, agregó: “Podría haberlo pensado dos veces, tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.
Otro de los aspectos que destacó fue la relación personal que mantiene con Neymar, a quien considera un referente desde su infancia. “Me molestó, porque es mi ídolo desde la infancia, es alguien a quien quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y todavía la tengo”, contó, reflejando el vínculo emocional que atraviesa la situación.
El episodio también había generado la reacción de Robinho, padre del joven, quien desde prisión había pedido sanciones y mayor exposición del caso. Sin embargo, con las declaraciones recientes de su hijo, el conflicto parece haber quedado definitivamente resuelto.
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