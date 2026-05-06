Robinho Jr. bajó la tensión con Neymar en Santos: dará marcha atrás con la denuncia

“El caso tomó una dimensión que no debería haber tomado. Él se equivocó, ya pidió disculpas y fue hombre para asumirlo, yo también fui hombre para hablar con él, y está todo bien”, afirmó, marcando una postura conciliadora y buscando cerrar definitivamente el tema.

En la misma línea, confirmó que la acción legal no seguirá su curso. “La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y de mis representantes, fue más un sentimiento que un pensamiento”, reconoció. Además, agregó: “Podría haberlo pensado dos veces, tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.

robinho jr neymar

Otro de los aspectos que destacó fue la relación personal que mantiene con Neymar, a quien considera un referente desde su infancia. “Me molestó, porque es mi ídolo desde la infancia, es alguien a quien quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y todavía la tengo”, contó, reflejando el vínculo emocional que atraviesa la situación.

El episodio también había generado la reacción de Robinho, padre del joven, quien desde prisión había pedido sanciones y mayor exposición del caso. Sin embargo, con las declaraciones recientes de su hijo, el conflicto parece haber quedado definitivamente resuelto.

Embed Robinho Jr, sobre o caso de agressão que sofreu de Neymar



"Fiquei chateado, é meu idolo desde infância, amo muito. Me deu presente com oito anos, chorei muito e guardei a camisa até hoje. Tomou proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas e já… pic.twitter.com/E3ZC6gOMeb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026