Neymar asumió su error y pidió disculpas tras el conflicto con Robinho Jr.: "Me excedí"

En otro tramo, también cuestionó la manera en que se difundió el episodio: "Aquí en Brasil, ustedes mencionan mi nombre todos los días. Cualquier pequeña pelea o discusión en el vestuario… Cualquiera que juegue al fútbol sabe que eso pasa. Que hay peleas, puñetazos, todo tipo de peleas. Así es el fútbol, es parte del juego. Me he peleado en el vestuario varias veces y todo se queda ahí”.

Con sus declaraciones, la estrella brasileña buscó cerrar definitivamente el episodio y dejar en claro que el vínculo con su joven compañero no quedó afectado, en medio de un contexto que había escalado más de lo esperado.

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Robinho Jr. le puso paños fríos a su pelea con Neymar

El joven futbolista explicó que todo se trató de una situación puntual que fue resuelta puertas adentro del vestuario: “Ya está todo resuelto. Fue una cachetada, pero en el momento él ya pidió disculpas varias veces y yo ya le dije que están aceptadas”, expresó, dejando en claro que no hay conflicto vigente con el capitán del equipo.

“El caso tomó una dimensión que no debería haber tomado. Él se equivocó, ya pidió disculpas y fue hombre para asumirlo, yo también fui hombre para hablar con él, y está todo bien”, afirmó, marcando una postura conciliadora y buscando cerrar definitivamente el tema.

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En la misma línea, confirmó que la acción legal no seguirá su curso. “La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y de mis representantes, fue más un sentimiento que un pensamiento”, reconoció. Además, agregó: “Podría haberlo pensado dos veces, tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.

Otro de los aspectos que destacó fue la relación personal que mantiene con Neymar, a quien considera un referente desde su infancia. “Me molestó, porque es mi ídolo desde la infancia, es alguien a quien quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y todavía la tengo”, contó, reflejando el vínculo emocional que atraviesa la situación.