Ni Magis TV ni Pelota libre: cómo ver River vs Atlético Tucumán EN VIVO por Internet
Olvidate de Pelota libre. Te contamos cuáles son las plataformas oficiales para ver el partido de River vs Atlético Tucumán por la última fecha del Torneo Apertura.
River pone punto final a su participación en la fase regular del Torneo Apertura este domingo. Tras el valioso triunfo en Brasil frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, el conjunto de Eduardo Coudet vuelve al ruedo local con el objetivo de asegurar el segundo lugar de la tabla. Un triunfo ante Atlético Tucumán le garantiza esa posición, fundamental para definir como local en las instancias de octavos de final.
La visita llega a Núñez con la urgencia de sumar. El Decano atraviesa un presente complejo: marcha 13° en la zona y está complicado tanto en los promedios como en la tabla anual. El dato alarmante es su desempeño fuera de casa: el equipo de Julio César Falcioni lleva más de 250 días sin sumar puntos como visitante, acumulando una racha de 13 derrotas consecutivas fuera de Tucumán. Su último punto fuera del José Fierro fue el 18 de agosto pasado frente a Sarmiento en Junín.
Para River, este choque representa una oportunidad de rotar piezas pensando en el próximo compromiso internacional: el jueves visitará a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Sudamericana, en un duelo que será determinante para el liderazgo del grupo.
Las probables formaciones del encuentro entre River y Atlético Tucumán
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River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Cómo ver en vivo River vs Atlético Tucumán
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
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