Ni Magis TV ni Pelota libre: cómo ver River vs Atlético Tucumán EN VIVO por Internet

La visita llega a Núñez con la urgencia de sumar. El Decano atraviesa un presente complejo: marcha 13° en la zona y está complicado tanto en los promedios como en la tabla anual. El dato alarmante es su desempeño fuera de casa: el equipo de Julio César Falcioni lleva más de 250 días sin sumar puntos como visitante, acumulando una racha de 13 derrotas consecutivas fuera de Tucumán. Su último punto fuera del José Fierro fue el 18 de agosto pasado frente a Sarmiento en Junín.