Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Huracán por Internet

Por otro lado, Huracán llega a esta definición tras desperdiciar dos oportunidades clave para sellar su pase, luego de igualar ante Tigre y caer frente a Argentinos Juniors.

Actualmente, el Globo se posiciona séptimo con 21 unidades y sabe que solo una victoria le garantiza el acceso a la siguiente fase sin depender de terceros. Un empate dejaría el futuro de los conducidos por Diego Martínez supeditado a otros resultados, mientras que una derrota los marginaría definitivamente de la pelea por el título.

Formaciones de Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez, T. Conechny o B. Rodríguez. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Cómo ver en vivo Racing vs. Huracán

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium: