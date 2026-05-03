Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Huracán por Internet
Se juega este domingo un partido clave entre Racing y Huracán, por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
En lo que se presenta como una verdadera final por un lugar en los playoffs, Racing recibe este domingo a Huracán por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, pero que resulta el último encuentro de la fase de grupos.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
Racing atraviesa una actualidad preocupante al encadenar cinco encuentros sin conocer la victoria, incluyendo el reciente empate 1-1 frente a Caracas que lo relegó al tercer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana.
En el plano local, el conjunto dirigido por Gustavo Costas acumula cuatro fechas sin sumar de a tres y se ubica en la novena posición de la Zona B con 20 puntos. Esta situación obliga a la Academia a conseguir un triunfo de manera imperiosa en la última jornada para mantener viva la esperanza de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.
Por otro lado, Huracán llega a esta definición tras desperdiciar dos oportunidades clave para sellar su pase, luego de igualar ante Tigre y caer frente a Argentinos Juniors.
Actualmente, el Globo se posiciona séptimo con 21 unidades y sabe que solo una victoria le garantiza el acceso a la siguiente fase sin depender de terceros. Un empate dejaría el futuro de los conducidos por Diego Martínez supeditado a otros resultados, mientras que una derrota los marginaría definitivamente de la pelea por el título.
Formaciones de Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez, T. Conechny o B. Rodríguez. DT: Gustavo Costas.
Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Racing vs. Huracán
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
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