Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Tigre por Internet

Con el triunfo de Banfield sobre Barracas, Tigre recuperó algo de esperanza: si logra imponerse en su compromiso y se dan los resultados ajenos, el equipo de los Azules del Norte podría rescatar una temporada que, hasta hace poco, parecía sentenciada.

Formaciones de Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Tigre

El encuentro será transmitido por la señal TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports: