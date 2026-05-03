Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Tigre por Internet
Se juega este domingo un partido clave entre Rosario Central y Tigre, por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Con objetivos diferentes pero ambos necesitados de una victoria clave, Rosario Central y Tigre chocan este domingo en el Gigante de Arroyito por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
Para meterse en octavos, el conjunto de Victoria está obligado a vencer a Rosario Central y esperar que Huracán y Barracas Central no sumen, dependiendo también de la diferencia de gol para superar al "Globo".
Esta definición llega en el marco de la novena y última fecha de la fase regular, la cual se vio postergada tras el paro dirigencial convocado en marzo ante las denuncias por evasión impositiva contra la AFA.
Con el triunfo de Banfield sobre Barracas, Tigre recuperó algo de esperanza: si logra imponerse en su compromiso y se dan los resultados ajenos, el equipo de los Azules del Norte podría rescatar una temporada que, hasta hace poco, parecía sentenciada.
Formaciones de Rosario Central vs. Tigre por el Torneo Apertura
Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Tigre
El encuentro será transmitido por la señal TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
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