Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Huracán por Internet

El "Canalla" llega en un gran momento y viene de vencer 3-2 a Atlético Tucumán, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y ubicarse en la primera posición de la Zona B. Además, ocupa el tercer puesto de la tabla anual, con 53 unidades, a solo una de los líderes, Boca y Argentinos Juniors, por lo que buscará un nuevo triunfo para seguir en la pelea por el liderazgo a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.