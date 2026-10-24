Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Huracán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Huracán por el Torneo Clausura.
Rosario Central recibe a Huracán este sábado, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El "Canalla" llega en un gran momento y viene de vencer 3-2 a Atlético Tucumán, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y ubicarse en la primera posición de la Zona B. Además, ocupa el tercer puesto de la tabla anual, con 53 unidades, a solo una de los líderes, Boca y Argentinos Juniors, por lo que buscará un nuevo triunfo para seguir en la pelea por el liderazgo a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.
Por su parte, el "Globo" necesita recuperarse después de dos derrotas consecutivas: cayó 2-0 ante Barracas Central y 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. De esta manera, el equipo dirigido por Diego Martínez suma 19 unidades y ocupa el octavo puesto de la Zona B, el último que otorga un lugar en los playoffs.
Formaciones de Rosario Central vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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