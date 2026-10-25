Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Racing por Internet

El "Millonario" llega a este compromiso después de vencer por 3-0 a Belgrano en Córdoba, resultado que le permitió meterse en puestos de playoffs. Además, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio intentará repetir la performance del último fin de semana para asentarse en la Tabla Anual, en la que se encuentra en el séptimo escalón, con 49 unidades y en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2027.