Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Racing por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Racing por el Torneo Clausura.
River y Racing se enfrentan este domingo, desde las 19.15, en el Monumental, en la continuidad de la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Felipe Viola estará a cargo del VAR.
El "Millonario" llega a este compromiso después de vencer por 3-0 a Belgrano en Córdoba, resultado que le permitió meterse en puestos de playoffs. Además, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio intentará repetir la performance del último fin de semana para asentarse en la Tabla Anual, en la que se encuentra en el séptimo escalón, con 49 unidades y en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2027.
Por su parte, la "Academia" viene de empatar frente a Independiente en el clásico de Avellaneda y buscará recuperarse en una cancha históricamente adversa. El conjunto de Sebastián Romero necesita sumar para salir del fondo de la Zona B, ya que ocupa el decimotercer puesto, con 12 unidades.
Formaciones de River vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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