Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs. Racing por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors y Racing juegan este domingo, desde las 20:15, en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro, uno de los más atractivos de la jornada, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Pablo Dóvalo como el encargado de impartir justicia, acompañado por los asistentes Sebastián Raineri y Carla López. Diego Ceballos estará a cargo del VAR.
El "Bicho" llega al compromiso como uno de los grandes protagonistas del campeonato, ya que acumula puntaje ideal y es líder de la Zona B. El conjunto dirigido por Nicolás Diez ganó sus tres primeras presentaciones y buscará aprovechar la localía para extender su racha positiva y mantenerse en lo más alto de la tabla.
Por su parte, la "Academia" debutó con una victoria, luego igualó en la segunda fecha y viene de sufrir una derrota ante Tigre en condición de local, por lo que intentará recuperarse y volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por la clasificación.
Formaciones de Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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