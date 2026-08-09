Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Barracas Central por Internet

Por su parte, Barracas Central llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en el inicio del torneo, ya que acumula nueve puntos sobre nueve posibles. El "Guapo" comenzó el campeonato con un triunfo frente a River, luego venció a Aldosivi y en la tercera jornada volvió a ganar ante Deportivo Riestra, por lo que intentará mantener su racha positiva y seguir en lo más alto de la zona.