Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Barracas Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura.
Gimnasia y Barracas Central se miden este domingo, desde las 17:45, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Con la televisación a cargo de TNT Sports, Nicolás Lamolina será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez y Fernando Echenique será el encargado del VAR.
El "Lobo" llega al compromiso con seis puntos y atraviesa un buen presente luego de un sólido comienzo. El conjunto platense debutó con una derrota ante Racing, pero se recuperó con dos triunfos consecutivos frente a River y Aldosivi, resultados que le permitieron escalar posiciones en la Zona B.
Por su parte, Barracas Central llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en el inicio del torneo, ya que acumula nueve puntos sobre nueve posibles. El "Guapo" comenzó el campeonato con un triunfo frente a River, luego venció a Aldosivi y en la tercera jornada volvió a ganar ante Deportivo Riestra, por lo que intentará mantener su racha positiva y seguir en lo más alto de la zona.
Formaciones de Gimnasia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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