Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Barracas Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Barracas Central por el Torneo Clausura.
Belgrano recibe a Barracas Central este domingo, desde las 18:30, en el Julio César Villagra, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.
Ambos equipos llegan a este compromiso con 22 puntos, ubicados en el quinto y sexto puesto de la Zona B, respectivamente. Por lo que una victoria les permitirá acercarse a la clasificación para disputar los octavos de final del certamen doméstico.
El "Pirata" viene de perder 1-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, resultado que se sumó a la derrota por 3-0 ante River Plate en la fecha anterior. De esta manera, el conjunto cordobés buscará recuperarse en condición de local para mantenerse entre los ocho primeros de su grupo.
Barracas Central, en cambio, llega después de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, sumó su cuarto partido consecutivo sin perder y mantiene vivas las esperanzas de dar el golpe en Córdoba para soñar con los playoffs.
Formaciones de Belgrano vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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