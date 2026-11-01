Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo el Superclásico Boca vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. River por el Torneo Clausura.
El encuentro entre Boca y River que se disputa este domingo desde las 15 en La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia de Silvio Trucco en el VAR, con televisación a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.
El Xeneize llega a este nuevo Superclásico en un gran momento futbolístico, consolidado en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades y como escolta en la Zona A, por lo que buscará hacer valer la localía frente a su gente tras el triunfo agónico ante Independiente para dar un paso clave en la pelea por el título bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena.
Formaciones de Boca vs. River por el Torneo Clausura - Interzonal
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Cómo ver EN VIVO Boca vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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