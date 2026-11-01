Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo el Superclásico Boca vs. River

El Xeneize llega a este nuevo Superclásico en un gran momento futbolístico, consolidado en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades y como escolta en la Zona A, por lo que buscará hacer valer la localía frente a su gente tras el triunfo agónico ante Independiente para dar un paso clave en la pelea por el título bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena.