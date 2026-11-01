Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Independiente por Internet

El partido presenta dos realidades diferentes. El "Halcón" suma 27 puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final, por lo que buscará una nueva victoria para mejorar su ubicación en la Zona A. El elenco de Avellaneda, por su parte, tiene 19 unidades, ocupa el octavo puesto y necesita sumar para sostenerse dentro de los puestos de playoffs.