Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Independiente por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia e Independiente se enfrentan este lunes, desde las 19, en el Norberto Tito Tomaghello, en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El partido presenta dos realidades diferentes. El "Halcón" suma 27 puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final, por lo que buscará una nueva victoria para mejorar su ubicación en la Zona A. El elenco de Avellaneda, por su parte, tiene 19 unidades, ocupa el octavo puesto y necesita sumar para sostenerse dentro de los puestos de playoffs.
El conjunto comandado por Julio Vaccari viene de vencer a Talleres en Córdoba y solo perdió un solo duelo en condición de local, por la fecha 13 ante Instituto. Por eso, intentará una nueva victoria que le permita terminar entre los primeros lugares de su zona.
Independiente, en cambio, atraviesa una racha adversa: acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, con dos empates y dos derrotas. Además, en su última presentación, cayó 1-0 ante Boca en Avellaneda y quedó obligado a reaccionar para no comprometer su clasificación a la siguiente etapa del certamen doméstico.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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