Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por Internet

Defensa y Justicia recibe a San Lorenzo este sábado, desde las 14.45, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en la continuidad de la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.