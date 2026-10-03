Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia recibe a San Lorenzo este sábado, desde las 14.45, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en la continuidad de la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal y a Silvio Trucco en el VAR.
El conjunto dirigido por Julio Vaccari llega a este compromiso después de igualar 2-2 ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Con ese resultado, quedó con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas, y se ubica en el tercer puesto de su zona.
El "Ciclón", por su parte, viene de caer 2-0 frente a Boca en el Nuevo Gasómetro, resultado que profundizó su andar irregular en el certamen. El equipo azulgrana suma 11 unidades en el campeonato, con tres triunfos, dos empates y cinco derrotas, por lo que buscará recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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