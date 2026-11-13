Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentina vs. Uruguay por Internet

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que viene de vencer a Bolivia, Burkina Faso y Benín en la última ventana de amistosos, comenzará oficialmente una nueva etapa, sin su capitán y máximo referente histórico. La preparación de la "Albiceleste" seguirá en Córdoba, ya que el martes 17 se medirá con Costa Rica.