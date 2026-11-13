Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentina vs. Uruguay por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional.
Argentina recibe a Uruguay este viernes, desde las 20, en La Bombonera, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Esta nueva edición del clásico del Río de la Plata será televisada por TyC Sports y Telefe.
El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer partido de la selección nacional tras la despedida de Lionel Messi, quien anunció su retiro de la Selección nacional y tuvo su despedida ante Benín.
De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que viene de vencer a Bolivia, Burkina Faso y Benín en la última ventana de amistosos, comenzará oficialmente una nueva etapa, sin su capitán y máximo referente histórico. La preparación de la "Albiceleste" seguirá en Córdoba, ya que el martes 17 se medirá con Costa Rica.
Por su parte, la "Celeste" llega a este compromiso bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió como entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa. El exdelantero comenzó su ciclo en la última gira por Asia, en la que consiguió dos victorias y una derrota.
El último antecedente entre ambas selecciones se produjo el 21 de marzo de 2025, cuando Argentina se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, con un tanto de Thiago Almada.
Formaciones de Argentina vs Uruguay por un amistoso internacional
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentina vs Uruguay
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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