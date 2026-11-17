La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica
Tras la derrota ante Uruguay, el entrenador Lionel Scaloni prepara varios cambios para el amistoso de este martes en Córdoba.
La Selección Argentina cierra su año futbolístico este martes 17 de noviembre, a partir de las 20, cuando se enfrente a Costa Rica en un estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba que se espera que luzca colmado y que le servirá el entrenador Lionel Scaloni para hacer varias modficaciones.
Tras la derrota por 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera, el director técnico adelantó que introducirá variantes tácticas y de nombres para evaluar el rendimiento de otros futbolistas y darle rodaje a un plantel que transita su etapa de renovación.
Si bien el entrenador reconoció que algunos futbolistas volverán a repetir la titularidad porque le conformó su desempeño, el objetivo principal de este segundo amistoso pasa por observar cómo se ensamblan nuevas piezas dentro de la base titular.
"El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron", explicó el DT, remarcando la necesidad de que el grupo sume minutos en cancha para afianzar sociedades.
Las pruebas que analiza Lionel Scaloni
Con el arco nuevamente resguardado nuevamente por Dibu Martínez, y la dupla central conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, las principales modificaciones se darán tanto en los laterales como en la zona medular y el ataque:
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En la defensa: Agustín Giay se perfila para ingresar en el lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega disputan el lugar que el pasado viernes ocupó Facundo Medina sobre el sector izquierdo.
En el mediocampo: La continuidad estaría garantizada para la manija del equipo con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Sin embargo, la prueba más atractiva pasa por Nico Paz: tras arrancar en el tridente ofensivo ante la Celeste, el mediocampista podría retroceder unos metros para ubicarse en la zona de volantes —ocupando el lugar que tuvo Exequiel Palacios— para asociarse con el ex River y el ex Boca.
En la delantera: Con el retroceso de Paz, se abriría un hueco en la ofensiva para el ingreso desde el arranque de Gianluca Prestianni, quien se sumaría a Julián Álvarez —inamovible como referencia de área—, quedando Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas de peso para completar el tridente de ataque.
De esta manera, Scaloni buscará cerrar el calendario de partidos con buenas sensaciones futbolísticas, ensayando variantes que le permitan ensanchar la base de relevos de cara a los próximos compromisos oficiales de la Albiceleste.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Costa Rica
Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni
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