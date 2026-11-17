En la defensa: Agustín Giay se perfila para ingresar en el lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega disputan el lugar que el pasado viernes ocupó Facundo Medina sobre el sector izquierdo.

En el mediocampo: La continuidad estaría garantizada para la manija del equipo con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Sin embargo, la prueba más atractiva pasa por Nico Paz: tras arrancar en el tridente ofensivo ante la Celeste, el mediocampista podría retroceder unos metros para ubicarse en la zona de volantes —ocupando el lugar que tuvo Exequiel Palacios— para asociarse con el ex River y el ex Boca.