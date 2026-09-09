Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Santos vs. Atlético Mineiro por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Santos y Atlético Mineiro se miden este miércoles, desde las 19, en el estadio Vila Belmiro, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por DSports y contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe estará a cargo del VAR.
El “Peixe” llega a esta instancia después de dejar en el camino a Macará de Ecuador en los octavos de final. En la ida, disputada en Brasil, Santos se impuso 2-1, mientras que en la revancha consiguió un 0-0 como visitante que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final.
En su última presentación por el Brasileirao, el conjunto dirigido por Cuca venció 3-2 a Internacional en el Beira-Rio, con un doblete de Gabriel Barbosa y otro tanto de Christian Oliva. Con ese triunfo, Santos llegó a los 32 puntos y ocupa el decimotercer puesto de la tabla.
Por su parte, Atlético Mineiro llega a esta instancia con el objetivo de conseguir un resultado positivo fuera de casa y definir la clasificación en su estadio. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez tendrá la ventaja de disputar el encuentro de vuelta ante su público, el próximo 16 de septiembre a las 19, en la Arena MRV.
Formaciones de Santos vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
- Santos: Gabriel Brazão; Gustavinho, Willian Arão, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Christian Oliva, João Schmidt; Gustavo Caballero, Davizinho, Benjamín Rollheiser; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
- Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso; Maycon, Renan Lodi, Tomás Cuello, Victor Hugo; Bernard, Mateo Cassierra, Alan Minda. DT: Eduardo Domínguez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Santos vs. Atlético Mineiro
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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