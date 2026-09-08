Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Fluminense vs. Platense por Internet

Fluminense y Platense juegan este martes, desde las 19, en el Maracaná, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como juez principal, mientras que su compatriota Andrés Cunha estará a cargo del VAR.