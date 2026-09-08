Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Fluminense vs. Platense por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores.
Fluminense y Platense juegan este martes, desde las 19, en el Maracaná, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como juez principal, mientras que su compatriota Andrés Cunha estará a cargo del VAR.
El elenco carioca viene de vencer 1-0 a Vasco da Gama por la fecha 26 del Brasileirao, resultado que le permitió llegar con confianza al duelo ante el "Calamar". Además, llegó a esta instancia tras eliminar a Independiente Rivadavia en los octavos de final.
Platense, por su parte, atraviesa un momento histórico al disputar por primera vez la Copa Libertadores. Luego de terminar segundo en su grupo, por detrás de Corinthians, eliminó a Coquimbo Unido en los octavos de final desde los doce pasos, luego de empatar 1-1 en el global.
El "Calamar", que viene de igualar con Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, buscará dar el golpe y conseguir un resultado que le permita afrontar con tranquilidad la revancha, que se disputará el martes 15 de septiembre, en el estadio Ciudad de Vicente López.
Formaciones de Fluminense vs. Platense por la Copa Libertadores 2026
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcão.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Fluminense vs. Platense
La televisación estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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