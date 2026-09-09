El Gobierno bonaerense avaló la Resolución 418/2026 y hay feriado con descanso extra en Buenos Aires.

Aquel caserío adoptó el nombre de Capilla del Señor y alcanzó su consolidación el 14 de septiembre de 1735, día en que la capilla fue elevada a la categoría de viceparroquia y se ofició la primera misa formal en honor a su santo patrono, marcando el nacimiento institucional del poblado y la creación del actual municipio.

Cuáles son las localidades de Exaltación de la Cruz

Capilla del Señor (ciudad cabecera)

Los Cardales

Pavón

Parada Robles

Diego Gaynor

Arroyo de la Cruz

Parada Orlando

Chenaut

Gobernador Andonaegui

Barrios/Urba. abiertas destacadas: El Remanso, Parque Sakura, Los Pinos, Barrio Exaltación y Villa Manuel Cruz.

Confirman el feriado en Exaltación de la Cruz mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia

A través de la Resolución N.º 418/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.

La norma dispone: