El Gobierno bonaerense avaló la Resolución 418/2026 y hay feriado con descanso extra en Buenos Aires
Este lunes 14 de septiembre se unirá a este sábado y domingo conformando un nuevo fin de semana largo. Enterate en qué localidad habrá un descanso extra.
Al igual que al cierre de cada mes, el Gobierno de Axel Kicillof ratificó el calendario de feriados para septiembre, beneficiando con una jornada de descanso a un sector de la población bonaerense. La medida quedó oficializada mediante la Resolución N.º 418/2026, que otorga el cese de actividades para la administración pública y bancarios.
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En esta ocasión, el beneficio alcanzará a los habitantes de Exaltación de la Cruz con motivo de su aniversario fundacional, el próximo lunes 14 de septiembre. Gracias a la medida decretada, una amplia franja de trabajadores disfrutará de un fin de semana largo ideal para el descanso, en un mes que carece de feriados a nivel nacional.
La elección de esta fecha conmemorativa responde a su coincidencia con la festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz, patrona del distrito.
Cómo se fundó el municipio de Exaltación de la Cruz
Los orígenes del pueblo se remontan a la primera mitad del siglo XVIII, cuando Don Francisco Casco de Mendoza erigió en sus campos una oratorio familiar dedicado a la veneración de la Cruz, alrededor del cual se iría asentando el primer núcleo urbano.
Aquel caserío adoptó el nombre de Capilla del Señor y alcanzó su consolidación el 14 de septiembre de 1735, día en que la capilla fue elevada a la categoría de viceparroquia y se ofició la primera misa formal en honor a su santo patrono, marcando el nacimiento institucional del poblado y la creación del actual municipio.
Cuáles son las localidades de Exaltación de la Cruz
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Capilla del Señor (ciudad cabecera)
Los Cardales
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Pavón
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Parada Robles
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Diego Gaynor
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Arroyo de la Cruz
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Parada Orlando
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Chenaut
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Gobernador Andonaegui
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Barrios/Urba. abiertas destacadas: El Remanso, Parque Sakura, Los Pinos, Barrio Exaltación y Villa Manuel Cruz.
Confirman el feriado en Exaltación de la Cruz mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 418/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
La norma dispone:
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Público y banca: Suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión del comercio, la industria y los servicios será de carácter optativo para cada empleador.
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