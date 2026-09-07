Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Unión vs. Instituto por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Instituto por el Torneo Clausura.
Unión e Instituto juegan esta noche, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports y tendrá a Nicolás Lamolina como el encargado de impartir justicia.
El "Tatengue" viene de vencer 4-1 a Sarmiento en la fecha pasada, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos y ubicarse en el octavo puesto de la Zona A. De esta manera, el equipo santafesino acumula dos triunfos consecutivos y buscará hilvanar su tercera victoria ante Instituto.
Por su parte, la "Gloria" atraviesa un gran momento y llega como líder de la Zona A con 16 unidades, luego de vencer 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba. El conjunto de Diego Flores buscará mantenerse en lo más alto de la tabla y afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.
Como visitante, el conjunto cordobés disputó cuatro encuentros fuera de Córdoba y solo perdió uno, justamente en la primera fecha ante Vélez por 1-0 en el estadio José Amalfitani. Luego, acumuló dos victorias y un empate.
Formaciones de Unión vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pitton; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Unión vs. Instituto
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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