Copa Argentina: AFA programó Boca-Racing y crece la expectativa por la protesta de Vélez

Ese último aspecto aparece como uno de los principales argumentos que podría utilizar Boca para defenderse. La postura del club apunta a que la presencia del sexto extranjero en la planilla habría sido consecuencia de un error administrativo, pero que no tuvo incidencia deportiva porque el futbolista no ingresó al campo de juego.

¿Qué señal dio la AFA?

Desde la AFA ya habían relativizado las posibilidades de éxito de la protesta de Vélez bajo ese criterio. En declaraciones citadas por Olé, una fuente vinculada al organismo había señalado: “No veo que pueda prosperar, porque (el sexto) no jugó, de haber jugado era distinto”. Y agregó: “Como el sexto no jugó, la jurisprudencia de ‘los puntos se ganan en la cancha’ salvo una catástrofe, no por un mero error administrativo”.

En ese contexto, la confirmación oficial del partido entre Boca y Racing para el domingo 27 de septiembre aparece como un dato relevante, aunque no reemplaza la decisión que deberá tomar el Tribunal de Disciplina.

Por ahora, el calendario de la AFA contempla al Xeneize en los cuartos de final y prepara un atractivo cruce frente a Racing. La definición reglamentaria, sin embargo, todavía está pendiente: primero deberá responder Boca y luego llegará la resolución sobre el reclamo presentado por Vélez.