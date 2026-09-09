Copa Argentina: AFA programó Boca-Racing y crece la expectativa por la protesta de Vélez
El organismo confirmó que el Xeneize y la Academia jugarán el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final, pese a que todavía no se resolvió el reclamo presentado por el Fortín.
La Copa Argentina 2026 continúa avanzando en su calendario y la AFA ya tomó una decisión concreta respecto de uno de los cruces de cuartos de final: Boca y Racing se enfrentarán el domingo 27 de septiembre. La programación fue publicada oficialmente mientras todavía permanece abierto el expediente iniciado por Vélez, que reclama que el Xeneize sea eliminado del certamen.
La particularidad de la situación es que, desde el punto de vista reglamentario, todavía no existe una resolución definitiva que garantice que el Xeneize será uno de los protagonistas de esa instancia. El conjunto de Liniers presentó una protesta ante el Tribunal de Disciplina luego del partido de octavos de final disputado en Mendoza, al considerar que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla, uno más de los permitidos.
Pese a que el reclamo continúa en trámite, el organismo avanzó con la organización del encuentro con la Academia y lo incluyó en su calendario sin ningún tipo de asterisco. La decisión puede ser interpretada como una señal de que, al menos por ahora, el organismo contempla que Boca continuará en competencia.
La protesta de Vélez y el descargo de Boca
El Tribunal de Disciplina recibió formalmente la presentación de Vélez y el próximo paso será darle vista a Boca, que tendrá la posibilidad de presentar su descargo y defender su postura. Recién después de esa instancia el organismo estará en condiciones de analizar el expediente y avanzar hacia una resolución.
Los seis extranjeros que fueron incluidos en la planilla del encuentro fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Montero, Lozano y Villa comenzaron como titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo. Romero, en cambio, permaneció entre los suplentes y no tuvo minutos.
Ese último aspecto aparece como uno de los principales argumentos que podría utilizar Boca para defenderse. La postura del club apunta a que la presencia del sexto extranjero en la planilla habría sido consecuencia de un error administrativo, pero que no tuvo incidencia deportiva porque el futbolista no ingresó al campo de juego.
¿Qué señal dio la AFA?
Desde la AFA ya habían relativizado las posibilidades de éxito de la protesta de Vélez bajo ese criterio. En declaraciones citadas por Olé, una fuente vinculada al organismo había señalado: “No veo que pueda prosperar, porque (el sexto) no jugó, de haber jugado era distinto”. Y agregó: “Como el sexto no jugó, la jurisprudencia de ‘los puntos se ganan en la cancha’ salvo una catástrofe, no por un mero error administrativo”.
En ese contexto, la confirmación oficial del partido entre Boca y Racing para el domingo 27 de septiembre aparece como un dato relevante, aunque no reemplaza la decisión que deberá tomar el Tribunal de Disciplina.
Por ahora, el calendario de la AFA contempla al Xeneize en los cuartos de final y prepara un atractivo cruce frente a Racing. La definición reglamentaria, sin embargo, todavía está pendiente: primero deberá responder Boca y luego llegará la resolución sobre el reclamo presentado por Vélez.
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