Alerta total de diluvio, con lluvias, tormentas y granizo: a qué hora llega y cuáles son las zonas afectadas

Los especialistas anticipan para estas jurisdicciones valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros, los cuales también podrían registrar marcas superiores en puntos específicos. El fenómeno estará caracterizado por lluvias intensas en lapsos reducidos, caída de granizo de forma aislada y ráfagas de viento que exigirán precaución en la circulación urbana y en rutas nacionales y provinciales.