Alerta total de diluvio, con lluvias, tormentas y granizo: a qué hora llega y cuáles son las zonas afectadas
El nivel máximo de peligro se concentra en el territorio misionero, mientras que otras seis provincias se encuentran bajo nivel amarillo por lluvias intensas.
Se viene un nuevo diluvio y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas fuertes que afectarán a un total de siete provincias. El informe oficial detalla el avance de un frente de inestabilidad que provocará lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo en distintas regiones del país.
El fenómeno impactará este jueves en las zonas mencionadas, desde horas de la madrugada. El panorama más complejo se registra en Misiones, donde el organismo dispuso el nivel de alerta naranja.
De acuerdo con el reporte técnico, esta zona será castigada por tormentas severas acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, con acumulados estimados entre 60 y 90 milímetros que podrían ser superados de forma puntual. Asimismo, se advierte sobre la presencia de ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y una marcada actividad eléctrica.
Diluvio: alerta amarillo por lluvias y tormentas
En tanto, el nivel de alerta amarillo rige para las provincias de Corrientes, Chaco, Catamarca, La Rioja, Córdoba y La Pampa, donde se prevé el desarrollo de tormentas localmente fuertes.
Los especialistas anticipan para estas jurisdicciones valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros, los cuales también podrían registrar marcas superiores en puntos específicos. El fenómeno estará caracterizado por lluvias intensas en lapsos reducidos, caída de granizo de forma aislada y ráfagas de viento que exigirán precaución en la circulación urbana y en rutas nacionales y provinciales.
Alerta por tormentas y granizo: las advertencias del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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